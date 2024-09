Le Maroc n’est pas cité dans le classement du think tank Ember concernant l’installation de nouvelles capacités solaires: C’est à quel niveau que ça cloche ?

25/09/2024

Mauvaise surprise ! Le Maroc ne figure pas sur la liste des 15 pays leaders en matière d’installation de nouvelles capacités de production d’énergie solaire représentant 80% des installations solaires mondiales en 2023. Il ne figure pas non plus dans le Top 5 des marchés solaires mondiaux ni parmi les quatre pays contribuant aux ¾ des capacités solaires estimées en 2024, rapporte une récente note du think tank Ember.



A rappeler que des années après le lancement de la première centrale solaire à Ouarzazate, les retards s’accumulent et les pertes se creusent.



Selon le document d’Ember, en Chine, pays ayant la plus grande flotte solaire, «les ajouts solaires de janvier à juillet 2024 étaient de 28% plus élevés qu'au cours de la même période en 2023. Pendant ce temps, les installations de capacité solaire en Inde au cours des sept premiers mois de 2024 sont 77% plus élevées qu'à la même période en 2023. Aux Etats-Unis, les nouveaux ajouts solaires entre janvier et juin 2024 sont 55% plus élevés qu'en la période janvier-juin 2023».



Les données sur les capacités des pays européens, indique le document, ont montré une croissance continue des installations solaires, bien qu'à un rythme plus modeste que les années précédentes pour certaines d’entre elles. «En Italie, troisième marché de l'énergie de l’UE, les installations ont augmenté de 41% en janvier-juillet. L'Allemagne et le Royaume-Uni affichent une croissance plus modeste du marché de 11% pour la même période, par rapport à janvier-juillet 2023. Le Portugal a installé deux fois plus de panneaux solaires au cours des sept premiers mois de 2024 qu'au cours de la même période de 2023, mais en termes absolus, il reste un petit marché par rapport à d'autres pays qu'Ember suit. Bien que la Pologne ait enregistré des installations plus faibles en janvier-juin 2024 qu'au cours de la même période en 2023, elles étaient encore quatre fois plus élevées qu'au premier semestre de 2019», révèle-t-il. Et de poursuivre : «Au rythme actuel des ajouts de capacité, la Chine est en passe d'ajouter 28% de plus de capacité solaire que l'année précédente. Si ce taux d'addition est maintenu, il conduirait à une capacité installée totale de 334 GW, ce qui représenterait 56% des ajouts de capacité mondiaux pour 2024.



Ce taux de croissance n’est que légèrement inférieur au reste du monde, ce qui signifie que la part de la Chine dans les installations mondiales pour 2024 est estimée au même niveau que l’année dernière, où elle en représentait 57%. L’année dernière a marqué un changement significatif dans le déploiement de l’énergie solaire en Chine. Elle a installé en 2023 plus que le monde entier en 2022. En 2022 et 2021, sa part des ajouts mondiaux était plus faible, à savoir 42% et 34% respectivement».



Ladite note explique que «les ajouts combinés de la Chine, des Etats-Unis, de l'Inde, de l'Allemagne et du Brésil sont en bonne voie pour représenter 75% des ajouts solaires mondiaux en 2024. D'autres pays que nous avons suivis pour cette analyse ajoutent 5% supplémentaires. Les 20% restants proviennent de l'analyse des exportations chinoises et agissent comme un indicateur supplétif pour indiquer les pays où des installations importantes peuvent se produire sans être déclarées ».



Jusqu'à présent, précise la note, les cinq plus grandes économies solaires déploient toutes des panneaux solaires au même rythme ou plus rapidement qu'en 2023. Les installations solaires de la Chine de janvier à juin 2024 ont dépassé les ajouts solaires totaux du pays en 2022.



«Cette expansion rapide a permis au pays de dépasser les objectifs de capacité de l’année précédente. La croissance aux Etats-Unis est principalement tirée par des ajouts significatifs de capacité solaire à l'échelle des services publics, qui ont représenté plus de 80% des ajouts au cours des six premiers mois de 2024. Les installations solaires ont totalisé 20 GW de janvier à juin 2024, soit une augmentation de 55% par rapport à la même période de l'année dernière. Cela fait suite à une augmentation de 46% des installations en 2023 par rapport à 2022», indique-t-elle.



En mai 2024, l'Inde avait déjà installé plus de panneaux solaires qu'elle ne l'avait fait tout au long de 2023. Les installations ont grimpé en flèche au mois de mars de cette année, avant que de nouvelles installations ne soient mises en place, ce qui l’a obligée à se servir de modules solaires utilisés dans les projets soutenus par les pouvoirs publics, qui doivent provenir d'une liste approuvée des modèles et des fabricants (ALMM). Toutefois, depuis lors, la croissance est restée stable et, en juillet, le pays avait installé 18 GW de capacité solaire, soit un échelon historique pour les installations annuelles de panneaux solaires à partir de 2022. Au rythme actuel des ajouts, l'Inde est en bonne voie d'installer 23 GW d'ici la fin de 2024, en hausse de 77% par rapport à 2023.



En Allemagne, les réformes visant à réduire la bureaucratie et à stimuler les incitations en faveur des installations solaires sur les toits ont conduit à des ajouts de capacité solaire importants qui se poursuivront avec une forte augmentation par rapport aux années précédentes. Les 5 GW de capacité solaire ajoutées au cours des quatre premiers mois de cette année ont permis au pays de dépasser son objectif précédent d'atteindre 88 GW de capacité solaire totale d'ici la fin de l'année. Ce rythme s'est poursuivi jusqu'en juillet 2024 et, s'il est maintenu jusqu'à la fin de l'année, l'Allemagne pourra installer 17 GW de capacité solaire en 2024. Cela est cohérent avec le rythme requis pour atteindre son nouvel objectif de 128 GW de capacité totale en 2026.



Jusqu'à présent, les ajouts au Brésil ont été adaptés au rythme rapide des installations observées en 2023. Les installations sont à nouveau en bonne voie pour atteindre plus de 16 GW d'ici la fin de l'année, soit plus du double des ajouts enregistrés en 2021.

Ladite note révèle, par ailleurs, que les données relatives aux exportations solaires indiquent une forte croissance sur de nouveaux marchés. «Bien que tous les pays ne publient pas de mises à jour mensuelles sur la capacité solaire, d'autres indicateurs montrent que la croissance est encore plus rapide en dehors des pays susmentionnés. Les données d'exportation suggèrent que de nouveaux marchés solaires apparaissent rapidement», précise-t-elle. Et d’ajouter : «Le Pakistan et l'Arabie saoudite ont vu les importations mensuelles moyennes de panneaux solaires augmenter à plus d'une GW. Au cours des sept premiers mois de 2024, le Pakistan a importé 12,5 GW de panneaux solaires, tandis que l'Arabie saoudite en a importé 9,7 GW. Si ces panneaux sont installés, cela pourrait situer les deux pays parmi les grands marchés solaires établis, comme l'Allemagne, le Brésil et l'Inde. Une reprise récente est également observée aux Philippines, aux Emirats arabes unis, en Thaïlande et à Oman. Les exportations vers l'Afrique du Sud ont récemment repris après leur chute au milieu de 2023».



Hassan Bentaleb