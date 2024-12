Le Maroc, modèle de rigueur et de vision stratégique

13/12/2024

Dans ce dossier d’organisation de la Coupe du Monde 2030, le Maroc se démarque par une lumière singulière. Soutenue par un engagement institutionnel sans faille, sa partie du dossier tripartite, partagé avec l’Espagne et le Portugal, s’impose comme un modèle de rigueur et de vision stratégique. Là où certains partenaires ont montré des faiblesses, le Royaume affiche une maîtrise irréprochable, saluée par la FIFA dans son rapport d’évaluation.



La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) s’est distinguée par une préparation méticuleuse, livrant un ensemble complet de documents gouvernementaux en appui à la candidature. Ce cadre juridique solide, pierre angulaire de l’organisation, a été unanimement salué par la FIFA, qui y voit une garantie de fiabilité et de sérieux.



À l’inverse, l’Espagne et le Portugal, bien qu’expérimentés, ont vu leurs dossiers entachés par quelques manques notables. Des lacunes ont été relevées dans les documents relatifs aux stades et aux accords aéroportuaires, autant de points qui accentuent le contraste avec la clarté et la complétude des engagements marocains.



Au-delà des aspects purement techniques, le Maroc a su porter un message empreint de valeurs et de responsabilité. Sa prise en compte exemplaire des droits de l’Homme et des enjeux de durabilité a été un élément décisif. Là où d’autres projets peinent à aligner ambition et conscience des impacts, le Royaume a bâti une stratégie robuste et inclusive, dont les bénéfices dépasseront largement le cadre de la compétition.



Cette approche participative place le Maroc dans une position enviable : celle d’un acteur conscient des défis contemporains et déterminé à laisser un héritage positif. La FIFA a salué cette vision ambitieuse et cohérente, qui pourrait impulser des réformes nationales durables dans des domaines cruciaux.



Mais c’est sans doute la portée de la vision marocaine qui a le plus séduit les observateurs. Là où d’autres candidats se concentrent uniquement sur la gestion logistique de l’événement, le Maroc propose une philosophie : utiliser le sport comme levier de développement et comme ciment d’unité.



Dans cette dynamique, le Royaume ambitionne de projeter une image de modernité et de leadership sur le continent africain, tout en cultivant une collaboration harmonieuse avec ses partenaires européens. Cette capacité à bâtir des ponts entre deux rives de la Méditerranée, tout en restant fidèle à son identité africaine, confère au Maroc une singularité qui ne peut laisser indifférent.



À l’aube de 2030, le Maroc démontre qu’il est bien plus qu’un candidat parmi d’autres. Par son exemplarité institutionnelle, son respect des valeurs fondamentales et sa vision globale, il s’affirme comme un acteur clé du football mondial et, plus encore, comme un modèle de coopération transcontinentale.



A.A