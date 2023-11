Le Maroc met en exergue l’importance du digital en tant que levier du développement socioéconomique

5ème session ordinaire du CTS-TIC de l'UA

26/11/2023

Le Maroc a mis en exergue, jeudi à Addis-Abeba, l’importance du digital en tant que levier du développement socioéconomique, devant la 5ème session ordinaire du Comité technique spécialisé (CTS) de l’Union africaine (UA) sur la communication et les TIC.



La délégation marocaine qui intervenait lors de cette session, a mis en avant les initiatives et actions entreprises par le Maroc dans le domaine de la transition numérique dans tous ses aspects, concernant, entre autres, la formation des jeunes talents dans les métiers des TIC, la mise en place des infrastructures nécessaires, les services publics (e-Gouvernement), l’Open Data, la protection des données à caractère personnel, l’amélioration des services postaux et la lutte contre la cybercriminalité.



Dans le cadre de la présentation du projet de cadre conceptuel de la Stratégie continentale sur l'intelligence artificielle (IA), la délégation marocaine a exposé quelques actions entreprises par le Maroc dans ce domaine, soulignant l’importance qu’accorde le Royaume à la formation des jeunes en IA, en l’intégrant dans les programmes universitaires orientés sciences de données et en inaugurant des centres de recherches et de développement qui s’intéressent à ce domaine, des efforts qui ont été salués par le Bureau du CTS de l'UA.



La délégation marocaine a également fait référence au Centre international d’intelligence artificielle, à l’Université Mohammed VI Polytechnique, considéré comme un centre d’excellence en IA et qui a pour vocation de favoriser l’émergence d’un savoir-faire en IA et en sciences des données.



En outre, la délégation marocaine a rappelé que le Maroc est parmi les premiers pays qui ont établi un cadre de partenariat stratégique avec l’UNESCO pour l’utilisation et le développement d’une IA.



Par ailleurs, lors d’une session consacrée à la présentation du projet de politique continentale de sécurité et d'autonomisation des enfants en ligne, la délégation marocaine a mis en exergue les initiatives du Maroc, qui a placé, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, la protection des enfants au cœur de ses priorités en renforçant le système juridique y afférent et en entreprenant différentes actions visant à protéger l’enfant de toute menace susceptible de perturber sa croissance et son épanouissement.



Lors de cette session du CTS de l'UA, la délégation marocaine a soutenu également l’idée d’un marché numérique africain, projet phare de l’Agenda 2063 qui va contribuer positivement à la concrétisation de la Zlecaf.



De même, dans le cadre de la présentation des stratégies numériques sectorielles, la délégation marocaine a recommandé de prioriser les zones isolées et les catégories vulnérables pour favoriser l’inclusion africaine.