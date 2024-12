Le Maroc médaillé d’or aux Olympiades mondiales de robotique

02/12/2024

L'équipe marocaine "NexTech" a remporté la médaille d'or lors des finales des Olympiades mondiales de robotique (World Robot Olympiad), qui se sont tenues du 28 au 30 novembre dans la ville turque d'Izmir.



"NexTech" s'est emparée de l'or en décrochant la 4ème place mondiale dans la catégorie "Future Innovators Senior", se distinguant parmi plus de 400 équipes représentant 90 pays à travers le monde à la World Robot Olympiad, l'une des compétitions internationales les plus prestigieuses dans les domaines de l’innovation technologique et de la robotique, organisée par l'Association internationale des Olympiades mondiales de robotique.



"Ce triomphe couronne une série de succès marqués par des efforts constants", a indiqué l’Association "LOOP pour les sciences et la technologie", partenaire national de l’Olympiade mondiale de robotique dans un communiqué.

Et d'ajouter que l’équipe "NexTech" s’est qualifiée grâce à des performances remarquables lors des sélections nationales ayant impliqué 65 équipes issues de toutes les régions du Maroc.



"Cet exploit représente une grande fierté pour le Maroc et renforce sa position sur la scène technologique internationale. Il constitue également un levier pour encourager la jeunesse marocaine à s’engager davantage dans les domaines de l’innovation, des sciences et des technologies", souligne-t-on.



Dans une déclaration à la MAP, Zineb El Amrani, membre de l’équipe "NexTech", avait expliqué que son équipe présente un projet innovant intitulé "Terra Genius", un robot spécialement conçu pour soutenir l’agriculture durable grâce à des capacités de semis, de surveillance et d’irrigation.



Ce projet, inscrit dans la catégorie "Future Innovators Senior", vise à mettre la technologie au service de l’agriculture et reflète l'engagement de l’équipe envers des solutions techniques novatrices pour relever les défis environnementaux et agricoles, avait-elle dit.



A noter que le Royaume était représenté lors de cet évènement international, placé sous le thème "Alliés de la planète", par cinq équipes qui ont su démontrer leurs compétences et leur créativité.

La compétition a attiré des centaines de jeunes issus du monde entier, venus s'affronter dans les domaines de l'innovation et des solutions technologiques durables.



L’Olympiade mondiale de robotique est une compétition internationale visant à promouvoir la créativité et les compétences en robotique chez les jeunes âgés de 8 à 19 ans, tout en les encourageant à explorer les sciences, la technologie et l’éducation de manière ludique.