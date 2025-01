Le Maroc, l'une des destinations phares des tour-opérateurs brésiliens pour 2025

30/01/2025

Le Maroc est perçu comme une destination incontournable pour l'année 2025 par les principaux tour-opérateurs brésiliens, selon Panrotas, l'un des magazines B2B les plus influents du secteur touristique au Brésil.



Dans son dernier numéro hebdomadaire sous le titre "Que vendre en 2025 ?", le magazine a interrogé les acteurs majeurs du marché sur leurs choix de destinations et de produits pour cette année.



Parmi les réponses recueillies, près de la moitié des opérateurs ont placé le Maroc en tête de leurs recommandations, aux côtés de destinations classiques ou moins conventionnelles.



"Une excellente manière de démarrer 2025 est de s’interroger sur ce qui nous attend cette année. Quelles destinations les agents de voyages peuvent-ils proposer en toute confiance pour que leurs clients reviennent satisfaits? Nous avons consulté une vingtaine de grands opérateurs du pays, et vous constaterez qu’au-delà des classiques populaires auprès des Brésiliens, de nombreuses nouvelles prévisions portent sur des destinations hors des sentiers battus", explique Rodrigo Vieira, rédacteur en chef de Panrotas dans son éditorial.



Parmi les tour-opérateurs brésiliens, Abreu place le Maroc en tête de sa sélection de destinations exotiques : "Le Maroc émerge comme un pari de choix, soutenu par le retour du vol direct depuis Sao Paulo, avec le circuit Mystères du Maroc, accompagné de guides parlant portugais”, annonce-t-il.



D'autres opérateurs tels qu’Agaxtur, BRT Operadora, Diversa Turismo, FRT Operadora et Queensberry mettent également en avant le Royaume, notamment pour des voyageurs en quête d’expériences authentiques. Ces circuits incluent des séjours culturels, des visites dans les villes impériales et des découvertes gastronomiques, permettant ainsi aux Brésiliens de plonger au cœur des richesses du Maroc.



Cet engouement croissant des tour-opérateurs brésiliens reflète l’intérêt grandissant des touristes issus de ce pays d’Amérique Latine pour le Maroc, dont le nombre a augmenté de 7% en 2024 par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi 40.277 voyageurs, selon les données de l’Office national marocain du tourisme.



Lundi, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a salué l'exploit "historique" et "inédit" réalisé par le Maroc dans le secteur touristique, avec l’accueil de 17,4 millions de touristes en 2024, atteignant ainsi l'objectif ambitieux fixé pour 2026, et ce, avec deux ans d’avance.