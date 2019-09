Le Maroc invité d'honneur du Forum africain des infrastructures

18/09/2019

Le Forum africain des infrastructures (FAI) tiendra, du 14 au 15 novembre prochain, sa 12è édition dans la capitale camerounaise Yaoundé, avec la participation de plus de 500 experts en provenance de plus de 30 pays dont le Maroc, invité d'honneur de cette édition.

Initié par le gouvernement camerounais en collaboration avec le Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariats et i-conférences (Maroc), le forum va débattre des principales questions liées aux modèles de développement, aux partenariats public privé, à l’intégration régionale ainsi qu’à l’émergence d’infrastructures nouvelle génération, indique un communiqué des organisateurs.

Il vise à favoriser l’émergence d’une Afrique dynamique capable de lancer des projets structurants performants et ambitieux avec l’appui d’institutions internationales, rapporte la MAP.

Invité d’honneur de l’édition 2019, le Maroc saisira ce rendez-vous pour exposer sa vision et sa stratégie pour le développement et la gestion efficiente des infrastructures et des services de transport afin d’impulser une nouvelle dynamique dans la région.

A cet effet, une importante délégation marocaine, représentant l’administration publique et le secteur privé, est attendue afin de prendre part aux débats, de partager son expérience et élargir ainsi le champ de la vision marocaine pour la coopération Sud-Sud à l’Afrique centrale, indiquent les organisateurs.

En marge du forum, des séances d’appel à projets seront animées par les ministères des Infrastructures de la région pour présenter, en avant-première, une vingtaine de projets structurants de leur pays en cours de réalisation et à venir, qui nécessitent l’implication de constructeurs, de cabinets de conseil, d’ingénierie et de financement.

Après les précédentes éditions, organisées à Marrakech, Dakar et Abidjan, le FAI s’invite pour la première fois en Afrique centrale, une manière de confirmer la vocation régionale du forum et son ouverture sur les différentes particularités régionales du continent.