Le Maroc invité d’honneur du Congrès européen de radiologie à Vienne

04/03/2025

Le Maroc, représenté par la Société marocaine de radiologie (SMR), a été l’invité d’honneur de l’édition 2025 du Congrès européen de radiologie (ECR 2025), dont les travaux se sont tenus du 26 février au 2 mars à Vienne.



La participation du Maroc, premier pays arabe et africain invité d’honneur de cet événement d’envergure internationale, s’est articulée autour de quatre conférences placées sous le thème "La radiologie au Maroc : de la science et de la culture à la responsabilité civile et à la pédagogie".



Ces interventions ont abordé plusieurs thématiques majeures, comme le séisme de la région d’El Haouz, l'usage de la simulation dans l'enseignement de la radiologie, ainsi que la richesse de la culture marocaine, à travers des présentations de la présidente de la SMR, Najat Cherif Idrissi El Ganouni, Siham Salam, Ghizlaine Lembarki et Nadia Moussali.



La question de la radiologie sociale a également été abordée à travers l'expérience "Dar Zhor", qui illustre l'engagement de la SMR dans les campagnes de sensibilisation au cancer, et celle d'ARIR, se rapportant à la recherche dans le domaine de l’imagerie médicale et la radiologie interventionnelle dans le sud du Maroc.



En parallèle des conférences, la SMR, invitée par la présidente de l’European Society of Radiology (ESR), Andrea Rockall, a mis en place un stand Maroc au congrès ECR2025, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Autriche, Azzeddine Farhane et de la directrice-adjointe du département des applications nucléaires à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Najat Mokhtar.



Ce stand a permis à de nombreux radiologues, étudiants et industriels de découvrir non seulement le dynamisme de la radiologie marocaine, mais aussi la beauté du Royaume, véritable trait d’union entre le Nord et le Sud, terre de rencontres, de paix et de dialogue.

Par ailleurs, les participants ont rendu hommage aux radiologues marocaines et à la contribution de la SMR aux avancées scientifiques, notamment en Afrique.



En effet, au-delà de sa vocation de formation continue des étudiants et des radiologues au Maroc, la SMR met l'accent sur la coopération Sud-Sud, en particulier avec l’Afrique, pour le développement de la radiologie sur le continent. Dans cette optique et au terme de contacts soutenus avec les sociétés savantes de radiologie de plusieurs pays d'Afrique, la SMR a organisé le 7ème Congrès africain de Radiologie, du 31 mai au 2 juin derniers, en parallèle avec les 22èmes Journées franco-marocaines de radiologie, en présence de plus de 600 participants et exposants au Palais des congrès à Marrakech.



L'ECR2025 représente le plus important congrès en Europe dédié à la radiologie et le 2ème au niveau mondial après le RSNA de Chicago. Chaque année, il attire plus de 10.000 participants et 8.000 industriels fournisseurs de matériels, de solutions numériques et autres consommables de dernière génération utilisés en radiologie.