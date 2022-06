Le Maroc invité d'honneur du 3ème Festival de cinéma “Les Téranga”

30/06/2022

Une délégation de professionnels marocains est attendue à la 3ème édition du Festival de cinéma ''Les Téranga'', qui se tient du 29 juin au 2 juillet au Grand Théâtre national de Dakar, avec comme pays invité d'honneur le Royaume du Maroc, a-t-on indiqué auprès des organisateurs de cette manifestation cinématographique. Le Royaume du Maroc a été choisi pays invité d'honneur de cette 3ème édition, en raison des "liens multiséculaires, religieux, économiques et académiques" avec le Sénégal, a souligné Mme Fatou Jupiter Touré, fondatrice du festival, réalisatrice et comédienne, lors d'une rencontre avec la presse, lundi à Dakar, dédiée au lancement de cette édition, soulignant qu'il s'agit d'"un choix très évident et très naturel". Le Maroc et le Sénégal "sont liés par divers accords de partenariat", a ajouté Jupiter Touré, notant que le Royaume compte plus d'une trentaine de festivals de cinéma, d'où, a-t-elle affirmé, "l'importance d'inviter des professionnels marocains pour l'échange d'expériences avec leurs homologues sénégalais" en la matière. Elle a indiqué que la délégation marocaine comprend notamment des membres de la Chambre marocaine des producteurs de films et du Centre cinématographique marocain (CCM), rappelant à cet égard la visite qu'elle avait effectuée dernièrement au Maroc pour s'entretenir avec les professionnels marocains et du CCM. Tenue sous le thème ''Prendre sa place de femme par le cinéma'’, la rencontre cinématographique est organisée par l’Association "Cinéma 221" en collaboration avec le Grand Théâtre national de Dakar et d'autres partenaires. La cérémonie d'ouverture officielle de ce festival a eu lieu mercredi 29 juin au Grand Théâtre national de Dakar, a noté Mme Jupiter Touré, qui était accompagnée notamment du responsable de la communication du festival, Abdoulaye Goumalo Dioune et de l'actrice sénégalaise, Zeyna Diop. A l’initiative de l’Association "Cinéma 221" dont les membres fondateurs sont des professionnels du cinéma sénégalais, le Festival "Les Téranga" récompense les talents du continent et de la diaspora. Cet événement est aussi un outil d’intégration africaine, de promotion de la destination Sénégal, de professionnalisation du secteur, et veut figurer parmi les rencontres majeures du continent, selon les organisateurs. "En plus de la cérémonie d’ouverture, on aura un marché du film avec des rencontres BtoB, des ventes, des panels, des workshop, des master class et des projections de films", a affirmé l’actrice Fatou Jupiter Touré. Elle a ajouté que les organisateurs ont également prévu de lancer un fonds dans le but de soutenir les femmes évoluant dans le secteur du cinéma, en précisant qu’ils sont sensibles à la situation souvent précaire de ces dernières. De grands noms de la culture sénégalaise, notamment le cinéma, seront récompensés lors de ce festival, selon la réalisatrice. Il s’agit de la comédienne Awa Sène Sarr, de la journaliste Annette Mbaye D’Erneville, de la première femme monteuse au Sénégal, Top Thiam, et de l’actrice autodidacte Bigué Ndoye. Plus d’une centaine de films ont été sélectionnés pour le prix du meilleur film, a fait savoir, pour sa part, l’actrice Zeyna Diop, elle aussi membre fondatrice du festival. "Nous avons sélectionné de longs métrages-fiction, des documentaires, des courts métrages et des séries sénégalaises et africaines. Le jury est composé de plusieurs membres dont des Sénégalais et des étrangers", a déclaré Zeyna Diop, soulignant qu’au total, 40 films ont été choisis après la phase de présélection. La première dame du Sénégal, Marième Faye Sall, est la marraine du festival, selon "Cinéma 221", qui a fait de l’ambassadeur itinérant et ancien président de SOS Racisme, Fodé Sylla, le parrain de l’événement, qui sera sanctionné par la remise du Grand Prix du chef de l'Etat et d'autres prix dans différentes catégories.