Le Maroc invité d'honneur des célébrations de Hanouka, en Australie

05/12/2021

L'ambassadeur du Maroc en Australie, M. Karim Medrek a pris part, à une cérémonie à Canberra en Australie, où il a été l’invité d’honneur d’une exposition au sujet de l'héritage des juifs d’origine arabe.



M. Medrek a allumé la deuxième bougie de Hanouka avec son homologue israélien, Ron Gerstenfeld et le Rabbin David Laitner-Cohen, indique un communiqué de l'ambassade du Maroc en Australie. En marge de cet événement, le diplomate marocain a rappelé que le Maroc où vivaient près de 250.000 juifs jusqu’au milieu du XXe siècle, avait abrité la plus grande communauté juive arabe, qui existe depuis l'Antiquité et s’était agrandie avec l'arrivée de Juifs expulsés d'Espagne en 1492.



Ils ont vécu dans tout le pays, dans des villages, des villes et des cités, travaillant dans tous les secteurs du commerce et de la finance, tout en pratiquant librement et en toute sérénité, leur religion, a t-il ajouté. M. Medrek a évoqué, par ailleurs, le sentiment très fort d’appartenance au Maroc de la 3ème ou 4ème génération des juifs marocains qui sont expatriés, aujourd’hui, partout dans le monde, notant que 50.000 juifs marocains visitent, chaque année, le Royaume.



L'Ambassadeur Medrek a souligné , en outre, que la mémoire judéo-marocaine est honorée depuis de nombreuses années à travers plusieurs actions, en affirmant que l’on ne compte plus le nombre de projets et d’initiatives entrepris en faveur du judaïsme marocain et son rayonnement dans le monde. Ont pris part à cette célébration, plusieurs membres du Corps diplomatique, des membres du parlement ainsi que des représentants de la communauté juive australienne, souligne le communiqué de l'ambassade.