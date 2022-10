Le Maroc fait sensation au Festival des musiques sacrées de Helsinki

21/10/2022

Souvent décrite comme "une sorte de musée itinérant", la professeur, chercheuse et chanteuse El Baz a puisé dans son répertoire marocain juif où s’entremêlent des mots, des histoires d’amour et des messages de paix transmis par sa voie captivante.

Par sa richesse et ses interrogations identitaires, parfois provocatrices, le documentaire "Dans tes yeux, je vois mon pays", présenté pour la première fois en Finlande, a réussi à susciter un débat intéressant sur le Maroc et sa culture. Un débat enrichi par le passage de Vanessa El Baz sur scène des synagogues et des écoles de Helsinki.

Ainsi, Vanessa Paloma El Baz, Kamal Hachkar, Neta El Kaym et Amit Hai Cohen, des Marocains qui symbolisent ensemble la convergence entre les racines musulmanes, juives et berbères du Royaume, ont partagé avec le public finlandais les plus belles histoires de la culture et de l’héritage judéo-berbéro-marocain.

A l’occasion de cet événement culturel, qui s’inspire du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, des artistes et des cinéastes marocains, musulmans et juifs, ont su captiver le public finlandais, en mettant en avant les interactions entre leur créativité artistique, leur propre vécu et le Maroc tolérant, ouvert, romanesque et absolument passionnant, indique un communiqué de l’ambassade du Maroc en Finlande.

Le Maroc, sa mosaïque multiculturelle et ses valeurs ancestrales de respect, de tolérance et d'ouverture ont figuré parmi les points focaux de la 4ème édition du Festival des musiques sacrées de Helsinki, tenue du 13 au 15 octobre dans la capitale finlandaise.

Bouillon de culture

Le programme culturel "Visages", manifestation qui vise la consolidation des liens culturels entre l'Espagne et le Maroc, célèbre sa troisième édition au Maroc entre octobre et décembre 2022.



Après un report en 2020 à cause de la crise sanitaire de Covid-19, cet événement revient pour mettre en exergue les liens historiques et culturels existant entre l’Espagne et le Maroc et les relations séculaires de fraternité entre les deux pays, précise un communiqué de l'Institut Cervantès de Rabat.



Initié par le ministère de la Culture et des Sports de l'Espagne, "Visages" est organisé en collaboration avec l'ambassade d'Espagne à Rabat, l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) et le réseau des Instituts Cervantès au Maroc, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, la Fondation nationale des musées et de différentes institutions culturelles marocaines, indique la même source.



La troisième édition de "Visages" se veut particulièrement innovante avec un programme qui vise à présenter les différentes expressions culturelles traditionnelles et modernes en Espagne, explique le communiqué, ajoutant qu'il comporte également une série de manifestations artistiques, notamment des expositions, concerts de musique de flamenco et de jazz, spectacles et ateliers d’arts scéniques, en plus de conférences et rencontres littéraires.