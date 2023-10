Le Maroc exprime sa profonde préoccupation suite au déclenchement des actions militaires et condamne les attaques contre les civils d'où qu ’ils soient

Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger

09/10/2023

Le Royaume du Maroc exprime sa profonde préoccupation suite à la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza et condamne les attaques contre les civils d’où qu’ils soient, indique samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.



Le Royaume, qui n’a eu de cesse de mettre en garde contre les répercussions du blocage politique sur la paix dans la région et contre les risques de l’aggravation des tensions qui en résulte, appelle à un arrêt immédiat de tous les actes de violences et à un retour à l’apaisement, tout en évitant toutes les formes d’escalade pouvant saper les chances de la paix dans la région, ajoute la même source.



Le Royaume du Maroc, dont le Souverain, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, préside le Comité AlQods, souligne que le dialogue et les négociations demeurent la seule voie pour parvenir à une solution globale et durable à la question palestinienne, sur la base des résolutions de la légalité internationale et du principe des deux Etats, tel que convenu au niveau international, conclut le communiqué.