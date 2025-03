Le Maroc exprime sa fierté d'accueillir la 6ème Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants

20/03/2025

Le Royaume du Maroc a exprimé, mercredi à Genève, sa fierté d’accueillir en 2026 la 6e Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants, un événement mondial qui consacre clairement les choix irréversibles du Royaume en matière de protection et de promotion des droits humains.



Lors de la 353ème session du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui a approuvé la décision relative à la tenue au Maroc de cet événement, la délégation marocaine, représentée par la mission permanente du Royaume auprès de l’ONU-Genève et le ministère de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, du Travail et des Compétences, a pris la parole pour remercier les mandants de l’OIT pour leur confiance.



La 6e Conférence constituera la plateforme appropriée pour échanger les meilleures pratiques visant à combattre les différentes formes du travail des enfants, mais aussi, pour faire entendre la voix et les priorités du continent africain et du monde arabe en la matière, a indiqué la secrétaire générale du ministère de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, du Travail et des Compétences, Wafa Asri, au nom du Maroc.



L’organisation de cette Conférence au Maroc "consacre clairement les choix irréversibles du Royaume qui a fait de la protection et de la promotion des droits humains, de la justice sociale et du respect des normes et standards internationaux en matière du travail l’une des priorités de sa politique nationale et internationale", a-t-elle dit.



En tant que pionnier de l’alliance 8.7 pour l'éradication du travail des enfants, le Maroc considère cette 6ème Conférence mondiale comme “un cadre idoine pour évaluer les progrès réalisés et orienter les efforts nécessaires afin de rattraper le retard, notamment en ce qui concerne l’atteinte de l’ODD 8.7. Il s’agit également d’un moment crucial pour mobiliser les ressources indispensables à la lutte contre le travail des enfants, a-t-elle ajouté.



Elle a rappelé que le Royaume a mis en place des mesures significatives pour éliminer le travail des enfants, en adoptant une feuille de route nationale en la matière d'ici 2030, qui repose sur un plan d’action structuré autour de trois axes stratégiques, en l’occurrence l’accélération de la prévention du travail de l'enfant, à travers la lutte contre la pauvreté et l’abandon scolaire; l’acquisition des compétences professionnelles par les enfants; et l’information et la sensibilisation.



La stratégie sectorielle de lutte contre le travail des enfants (LCTE) s’articule quant à elle autour de deux axes principaux, à savoir le contrôle rigoureux de l'application des dispositions législatives et réglementations relatives au travail des enfants, ainsi que l'apport de soutien financier aux projets menés par les associations œuvrant dans ce domaine, dans le cadre de partenariats formalisés.



Passant en revue les préparatifs de la 6e Conférence mondiale, la responsable a indiqué que le Maroc collabore étroitement avec les services compétents du Bureau international du travail (BIT) sur les aspects thématiques, logistiques et financiers dans le but d’assurer la bonne marche des préparatifs de ce rendez-vous mondial.



Les représentants de plusieurs pays ou groupes géographiques, notamment les Etats-Unis, l'Union européenne, les groupes arabe et africain, et le Brésil se sont félicités du choix du Maroc pour accueillir cette grand-messe mondiale, saluant l'engagement du Royaume à promouvoir et à protéger les droits de l'Homme, en particulier les droits des enfants, en adoptant des politiques nationales dans ce domaine, notamment une feuille de route nationale pour l'élimination du travail des enfants d'ici 2030.



Les intervenants ont également appelé l'OIT à coopérer étroitement avec le Maroc dans tous les aspects (techniques, logistiques et financiers) pour assurer le succès de cette réunion internationale.