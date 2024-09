Le Maroc expose ses atouts touristiques à Pékin

22/09/2024

Les atouts touristiques du Maroc ont été mis à l'honneur, jeudi à Pékin, lors d'un événement de promotion tenu devant un parterre de journalistes et de participants chinois.



Organisé par l'Office national marocain du tourisme (ONMT), cet événement a permis de mettre en avant la diversité de l'offre touristique ainsi que la richesse de la gastronomie et de la culture millénaire marocaines, sans oublier la qualité des infrastructures hôtelières et de transport du Royaume.



Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République populaire de Chine, Abdelkader El Ansari, a passé en revue la dynamique de développement du secteur touristique au cours des 40 dernières années.



Il a également indiqué que le marché touristique chinois a gagné en importance pour les opérateurs marocains au cours de la dernière décennie, rappelant la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'exonérer les citoyens chinois souhaitant visiter le Maroc de la formalité de visa, rapporte la MAP.



En janvier 2020, le Maroc a renforcé cette dynamique vertueuse en ouvrant une route aérienne directe Casablanca-Beijing, a précisé M. El Ansari, notant que cette ligne sera rétablie par la Royal Air Maroc (RAM) à partir du 20 janvier 2025, après avoir été suspendue en raison de la crise sanitaire.



Le Maroc propose une offre touristique diversifiée à même de satisfaire la demande de la clientèle chinoise, a-t-il affirmé, évoquant les atouts culturels, balnéaires, naturels, outre la gastronomie, le sport et le bien-être.



Pour sa part, Hicham Bellaziz, représentant en chef du bureau de l'ONMT en Chine, a présenté un aperçu des attraits touristiques du Maroc, notamment en termes de capacités économiques, d'infrastructures, d'offre hôtelière et de richesse culturelle matérielle et immatérielle.

Il s'est également attardé sur le plan d'action de l'ONMT pour la période 2023-2026, axé sur quatre piliers (marketing, digital, aérien et distribution).



Il a mis un accent particulier sur le volet marketing, qui vise à amplifier l'impact de la campagne de promotion touristique internationale déjà menée dans 20 pays, sous le slogan « Maroc, Terre de Lumière » (Morocco, Kingdom of Light).



M. Bellaziz a également annoncé que l'ONMT s'apprête à lancer une plateforme de formation en ligne dédiée aux partenaires commerciaux existants et potentiels, laquelle plateforme, informative et complète, vise à structurer la démarche commerciale sur le marché chinois.



Cet événement a également été l'occasion de projeter plusieurs films institutionnels mettant en valeur les nombreux attraits touristiques dont regorgent les principales villes et destinations marocaines, ainsi que la diversité du patrimoine ancestral du Royaume.