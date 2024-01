Le Maroc et le Nigéria, les sélections nationales les plus onéreuses en Afrique

17/01/2024

Les équipes nationales marocaine et nigériane de football ont la valeur marchande la plus élevée sur le continent africain, selon des données du site "Transfermarkt", spécialisé dans le transfert des joueurs.



Les Super Eagles affichent une valeur marchande d'environ 348 millions d'euros, devançant très légèrement les Lions de l'Atlas, demi-finalistes de la Coupe du monde 2022 au Qatar, dont la valeur marchande s'élève à 347,4 millions d’euros.



La Côte d'Ivoire, pays hôte de la 34è édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2023), complète le podium avec une valeur marchande de 334,5 millions d'euros, suivie du Sénégal (274,4 millions d’euros) et du Ghana (196 millions d’euros).



Le Top-10 des plus précieuses sélections nationales africaines comprend également le Cameroun, septième avec 140,5 millions d’euros, et l'Egypte (9è, 135 millions d’euros).