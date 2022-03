Le Maroc et le Mexique entendent renforcer leur coopération dans les domaines de la santé et de l'éducation

18/03/2022

Les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de l'éducation et de la santé ont été au centre d’entretiens tenus par l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, avec des responsables mexicains.



Les deux parties ont souligné l’importance de donner un nouvel élan à la coopération dans ces deux domaines, notamment dans le contexte de reprise post-pandémie, indique, dans un communiqué, l’ambassade du Royaume au Mexique qui a initié la rencontre.



Le directeur général des politiques éducatives au sein du ministère mexicain de l’Education publique, Armando Barriguete, et le directeur général de la coopération technique et scientifique au département des affaires étrangères, Javier Davilla, ont exprimé, à cette occasion, la volonté des autorités mexicaines de consolider la coopération avec le Maroc dans ces secteurs, en particulier eu égard aux défis communs auxquels les deux pays sont confrontés.



Au cours de cette rencontre, qui a connu la participation de plusieurs membres de l’Académie mexicaine de chirurgie et de médecine, les deux parties ont convenu d’échanger les expertises et les compétences afin de renforcer la coopération académique, en tant que leviers essentiels du développement social.



L’ambassadeur du Royaume et les responsables mexicains ont également évoqué l’expérience des deux pays dans le développement de stratégies d’information et de prévention dans les domaines de la santé publique et de l’amélioration du bien-être de la population. La rencontre a vu la participation également de l’ex-ministre de la santé, Jose Angel Cordova, et d'autres responsables mexicains des domaines de l’éducation et de la santé.