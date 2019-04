Le Maroc et la Suisse s'engagent à consolider leurs relations

18/04/2019

Le Maroc et la Suisse ont réitéré leur détermination à consolider la coopération bilatérale à travers la signature, mardi à Meknès en marge de la 14e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM-2019), d'une déclaration d'intention de dialogue technique dans les domaines de l’agriculture durable et des systèmes alimentaires durables.

Les deux pays ont ainsi réaffirmé leurs engagements respectifs à mettre en œuvre l’Agenda 2030 de développement durable et à développer le partage constant des informations techniques par le biais de contacts bilatéraux à intervalles réguliers et de procéder à des échanges de vues sur des questions d'intérêt commun se rapportant à l’agriculture durable et aux systèmes alimentaires durables.

Ainsi, elles pourront également discuter des questions relatives à la mise en œuvre des dispositions de la présente déclaration d'intention au travers de leur office compétent et s’efforceront d’élaborer un plan de travail et d’examiner les progrès accomplis dans la réalisation d’une agriculture durable et l’établissement de systèmes alimentaires durables sur la base de données disponibles et de mécanismes de compte-rendu existants.

Cette déclaration a été signée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch et le directeur de l’Office fédéral suisse de l’agriculture Bernard Lehman, agissant pour le département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de la Confédération suisse.

S'exprimant à cette occasion, ce dernier a souligné l'importance de réaliser des progrès au niveau de la durabilité des systèmes alimentaires et agroalimentaires, faisant part de la disposition de son pays à partager son expérience en la matière.

«Le plus important est d’être ouvert à toute nouvelle solution ou innovation», a-t-il assuré, mettant l'accent sur la nécessité d’accès des générations futures à une aviculture productive qui offre une nourriture de qualité.

Pour sa part, le directeur de la stratégie et de la coopération au ministère de l'Agriculture, Redouane Arrach, a relevé que cet accord permettra de tirer partie de l’expérience de la Suisse qui dispose d'un savoir-faire, en particulier dans la durabilité des systèmes agricoles, le développement des chaînes de valeurs et les produits du terroir.

Il a mis en exergue les programmes importants de coopération de la Suisse avec le Maroc, notamment dans le développement des chaînes de valeurs de l'argan et l'appui aux associations professionnelles, notant que la région de Béni-Mellal bénéficiera, dans ce sens, d'un projet relatif à l’éco-tourisme

Ce dialogue technique a pour objectif d'identifier les mesures visant à réaliser une agriculture durable et d'établir des systèmes alimentaires durables et l'observation des progrès dans les domaines de l’agriculture durable et des systèmes alimentaires durables, en s’appuyant sur des indicateurs existants.