Le Maroc et la Corée du Sud se préparent à fêter le 60ème anniversaire de leurs relations diplomatiques

27/12/2021

Le Maroc et la Corée du Sud se préparent à fêter, en 2022, le 60ème anniversaire de leurs relations diplomatiques avec un riche programme d’activités et d’évènements mettant en exergue l’excellence des liens de coopération unissant les deux pays. Ainsi, la Korea Arab-Society (KAS), en collaboration avec l'ambassade du Maroc en Corée du Sud et l'ambassade de la République de Corée à Rabat, vient de dévoiler le logo officiel retenu pour ces évènements commémoratifs, qui auront lieu tout au long de l’année pour donner à cet anniversaire tout l’éclat qu’il mérite à l’image des excellentes relations qui ont toujours existé entre les deux pays. Réalisé par Anas Sidki, un jeune créateur de la ville d’Afourar, le logo vainqueur a été conçu d’une manière reflétant un brassage harmonieux des figures géométriques de l’art architectural marocain et la calligraphie coréenne. Les couleurs nationales des deux pays (le rouge, le vert et le bleu), l’étoile verte du Royaume et la fleur nationale sud-coréenne, la Mugunghwa, se côtoient au milieu du logo dans un air de douceur traduisant l’évolution sereine des relations bilatérales depuis leur établissement il y a 60 ans, un chiffre ingénieusement reflété sur le logo en s’inspirant des symboles coréens, le Yin et le Yang, qui ornent le drapeau de ce pays asiatique. Le logo a été choisi par un jury parmi 105 logos proposés par des candidats venus du Maroc et de Corée. Le deuxième prix a été attribué à Mme Chaemin Kim (Corée du Sud) alors que le troisième prix a été remporté par Zakariae Edderyouch (Maroc). S’exprimant lors de la cérémonie de remise des prix, organisée virtuellement en raison de la pandémie du Covid-19, l’ambassadeur du Maroc en Corée du Sud, Chafik Rachadi, a tenu à féliciter les lauréats, en soulignant le caractère unique et créatif des logos proposés. L’ingéniosité des concurrents reflète les relations amicales qu’entretiennent les deux pays, a dit l’ambassadeur, formant le vœu de voir les différents évènements prévus l’année prochaine traduire la solidité des liens entre les deux pays et la trajectoire très prometteuse de leurs relations. Il a, dans ce contexte, rappelé que la première représentation diplomatique permanente de la Corée du Sud sur le continent africain a vu le jour au Maroc, et ce en 1962. A travers les six dernières décennies, les relations maroco-coréennes ont réalisé des bonds qualitatifs dans tous les domaines, a encore indiqué le diplomate, soulignant que la célébration du 60è anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays représente une étape importante dans l’histoire de ces relations et offre l’occasion de mettre en valeur leur évolution positive dans tous les domaines.