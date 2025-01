Le Maroc et la Belgique réaffirment leur volonté de poursuivre et de renforcer l’élan de leur partenariat dans tous les domaines

Communiqué conjoint

31/01/2025

Le Maroc et la Belgique "se sont félicités des relations bilatérales historiques et excellentes et de leur importance stratégique", tout en réaffirmant leur volonté de poursuivre et de renforcer l’élan de leur partenariat dans tous les domaines.



Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de la rencontre, mercredi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue belge, Bernard Quintin, les deux ministres se sont aussi félicités de la dynamique des relations suite à la tenue de la 3ème réunion de la Haute Commission mixte de partenariat, le 15 avril 2024 à Rabat.



A ce titre, "les deux ministres ont loué l’excellence des liens d'amitié qui unissent Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Majesté le Roi Philippe, ainsi que la grande estime entre les Familles Royales des deux pays et les relations chaleureuses entre leurs deux peuples".



Les deux ministres ont affirmé "la volonté des deux pays de renforcer le dialogue politique et de promouvoir davantage le partenariat économique en matière de commerce et d’investissement en particulier dans le domaine de la transition énergétique et des énergies vertes", souligne-t-on dans le communiqué conjoint.



De même, MM. Bourita et Quintin ont manifesté leur intention de continuer à renforcer la coopération dans d’autres domaines prioritaires, tels que définis dans la feule de route établie lors de la réunion de la Haute Commission mixte de partenariat, comme la culture, la jeunesse, la migration et la coopération sécuritaire au sens large. A cette occasion, "la Belgique a salué les nombreuses réformes ambitieuses mises en œuvre sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment la réforme du Code de la famille et la régionalisation avancée".



Le renforcement de la coopération du Maroc avec la Belgique s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par le Maroc dans le cadre de la Vision Royale visant la diversification des partenariats. Il confirme également le rôle du Maroc en tant qu’acteur stratégique pour les pays européens.