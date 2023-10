Le Maroc et la BERD s’allient pour accélérer la transition verte

En marge des Assemblées de la BM et du FMI à Marrakech

13/10/2023

Aider à faire progresser la transition énergétique verte au Maroc

Un protocole d'accord axé sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et le marché de l'électricité

Soutien promis à la décarbonation et à la résilience de l’ONEE

Le Maroc et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) ont décidé de joindre leurs forces pour accélérer la décarbonation du secteur énergétique.Dans ce sens, un protocole d’accord a été signé entre les deux parties, mercredi 11 octobre 2023, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire internationale (FMI) qui se poursuivent jusqu’au 15 octobre courant à Marrakech.« La Banque et le MTEDD ont convenu d'approfondir leur coopération pour aider à faire progresser la transition énergétique verte au Maroc », a en effet annoncé la Banque européenne dans un communiqué rendu public le jour même notant que l’accord a été signé par Mme Leila Benali, Ministre de la Transition énergétique et du Développement durable et Mme Nandita Parshad, Directrice générale des Infrastructures Durables à la BERD.Selon la même source, « la coopération visera à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, à renforcer le réseau électrique, à déployer des solutions d'efficacité énergétique dans tous les secteurs et à développer un marché de l'électricité ouvert et fonctionnel ».En outre, dans le cadre de ce Mémorandum d'entente, la BERD et le MTEDD annoncent qu’ils ont convenu de soutenir l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) dans ses efforts de décarbonation et de renforcer la résilience de l'ONEE.D’après les explications de l’institution financière européenne, il est notamment question d’accélérer « la digitalisation de l'entreprise à travers la mise en œuvre de la loi 48-15 relative à la régulation du marché de l'électricité ».Les deux parties précisent en outre que « la portée de la coopération couvrira un certain nombre de domaines d’intérêt stratégique commun à long terme, notamment la mise en œuvre d’une trajectoire neutre en carbone et l’élimination progressive des actifs fossiles au cours des prochaines décennies ».Dans son communiqué, la BERD rappelle que le Maroc est reconnu comme étant un pays qui dispose d’une des stratégies les plus ambitieuses de la région en matière de développement des énergies renouvelables et de nouvelles technologies vertes pionnières.Ainsi, depuis plus d’une décennie, la Banque européenne soutient la décarbonation du secteur énergétique marocain et sa transition énergétique verte à travers des initiatives de financement direct et indirect et de dialogue politique.Lesquelles initiatives font aujourd’hui de la BERD l’institution financière internationale la plus active en faveur des investissements verts dans le secteur privé marocain, estime-t-elle.« Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui ce partenariat avec notre partenaire de longue date, la BERD, qui intervient à un moment crucial de notre relation avec nos partenaires européens, avec la signature du partenariat vert par le Maroc », a déclaré Mme Leila Benali, Ministre de la Transition énergétique et du Développement durable à cette occasion indiquant que cela est d’autant plus important compte tenu de l’ambitieux programme d’investissement lancé par l’ONEE et de sa transformation.Ainsi qu’elle l’a ajouté : « ce protocole d’accord soutiendra un élément clé de notre stratégie : renforcer les réseaux et assurer un financement durable à long terme dans des systèmes énergétiques agiles et robustes. »La Directrice Générale du Groupe Infrastructures Durables à la BERD, Mme Nandita Parshad a pour sa part déclaré : « Face à l'urgence climatique, le Maroc a été à l'avant-garde de l'effort climatique du continent et prend désormais de nouvelles mesures pour mettre le pays sur une voie durable aussi bien en matière d'adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique ».En signant ce Protocole d’Accord, elle estime que « nous renforçons une coopération déjà dynamique en matière de transition énergétique. Nous saluons l’engagement du Ministère en faveur de la décarbonation du secteur de l’électricité », a-t-elle conclu.