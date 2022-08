Le Maroc et l'OIM lancent une plateforme e-learning

Traite des êtres humains

18/08/2022

La Commission nationale chargée de la coordination des mesures de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains a lancé, en partenariat avec l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), une plateforme e-learning dédiée à des modules de formation sur la traite des êtres humains au Maroc.



Elaborée dans le cadre du "Programme Régional Africain pour les Migrations", cette formation intervient dans le sillage des efforts déployés par la Commission nationale et l'OIM en tant que partenaire technique, en vue de renforcer les capacités des acteurs institutionnels concernés et de la société civile œuvrant dans le domaine, ainsi que de toute autre personne intéressée.



Selon un communiqué de la Commission, cette formation, accessible via le lien www.formationtraite.net, propose huit modules gratuits d’apprentissage en ligne sur la thématique de la traite des êtres humains, en langues française et arabe.



Ces modules s'appuient principalement sur la loi 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, les normes juridiques internationales figurant dans le Protocole de Palerme, ainsi que divers principes et directives, nationaux et internationaux, en la matière.



Ainsi, chaque apprenant aura la possibilité de suivre les modules de formation à son rythme, de manière cumulative indépendamment du temps et du lieu, et sera certifié par la Commission nationale chargée de la coordination des mesures ayant pour but la lutte et la prévention de la traite des personnes et l'OIM à l’issue d'un Quiz final, conclut la même source.



L’expérience marocaine exposée à une délégation américaine



Une importante délégation américaine présidée par le directeur adjoint du Bureau américain de surveillance et de lutte contre la traite des personnes, Brian Marcus a été reçue, mercredi à Rabat, par la commission nationale de coordination des mesures de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains.



Lors de cette entrevue, le président de la commission Hicham Mellati, également directeur des Affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice, a présenté au responsable américain et la délégation qui l'accompagne, l'expérience marocaine en matière de lutte et de prévention de la traite des êtres humains, ainsi que les efforts qui ont été déployés pour lutter et prévenir contre ce crime, indique un communiqué de la Commission.



Cette rencontre, à laquelle ont pris part des responsables du consulat américain à Casablanca, a été aussi l'occasion de discuter des grandes lignes et des observations citées dans le dernier rapport annuel publié par le Bureau américain de surveillance et de lutte contre la traite des personnes, ainsi que des moyens de coopération et de coordination entre les deux institutions, précise-t-on.



Le Bureau de surveillance et de lutte contre la traite des personnes est une agence du Département d'Etat des Etats-Unis chargée d'enquêter et de créer des programmes de prévention de la traite des êtres humains tant aux Etats-Unis qu'à l'étranger. Il présente également chaque année son rapport sur la traite des personnes en vue de sensibiliser à l'exploitation et à la traite des êtres humains et à les prévenir.