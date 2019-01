Le Maroc et l'Egypte réaffirment leur volonté commune de renforcer les relations bilatérales

10/01/2019

Le Royaume du Maroc et la République d'Egypte ont réaffirmé leur volonté commune d'œuvrer de concert pour renforcer les relations bilatérales dans différents domaines.

A cet égard, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et son homologue égyptien, Sameh Chokri, ont salué, lors d'une entrevue, mardi au Caire, la profondeur des relations distinguées liant les deux pays sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI et du Président Abdel Fattah Al Sissi, faisant part de leur détermination à renforcer les relations bilatérales dans différents domaines.

Les deux chefs de la diplomatie ont mis l'accent sur la nécessité d'aller de l'avant dans cette coopération bilatérale à tous les niveaux économique, commercial, culturel et populaire et de prospecter les perspectives de coopération dans de nouveaux domaines en perspective de la tenue de la haute commission mixte entre les deux pays.

Au niveau régional, les deux ministres ont échangé sur les défis au niveau de la scène arabe dont la situation en Syrie, en Libye et au Yémen, relevant l'impératif de consolider les mécanismes de coopération arabe commune, ce qui est de nature à renforcer la capacité des Etats arabes à faire face aux différents défis.

A cette occasion, les deux ministres ont évoqué les derniers développements de la cause palestinienne et la situation dans la ville Sainte à la lumière de la présidence de S.M le Roi Mohammed VI du Comité Al Qods relevant de l'Organisation de la coopération islamique, notant l'importance d'aller de l'avant dans le processus de règlement de cette cause.

Lors de cet entretien, ils ont également échangé sur les questions d'intérêt commun sur la scène africaine. Dans ce sens, M. Bourita a exprimé l'appui du Royaume à l'Egypte lors de sa présidence de l'Union africaine en 2019.

Les deux parties se sont mis d'accord pour la poursuite des concertations sur l'ensemble des questions régionales et internationales d'intérêt commun au service des intérêts des deux pays et pour répondre aux aspirations des peuples marocain et égyptien.

Cette rencontre s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc, représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi.