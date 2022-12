Le Maroc et Messi inoubliables

20/12/2022

Le Maroc, qui a brisé le plafond de verre africain et arabe en Coupe du monde, et Lionel Messi, qui a remporté in extremis son premier Mondial avec l'Argentine, resteront gravés à jamais dans les annales de l'édition 2022 au Qatar, qui a pris fin dimanche.



En revanche, l’élimination sans gloire de l'Allemagne, le jeu usé de l'Espagne, la génération vieillissante de la Belgique et la chute de Neymar et de Cristiano Ronaldo, sont les flops de ce Mondial qatari.



En jouant le match de classement contre la Croatie (perdu 1-2), la sélection marocaine est entrée dans l'histoire comme étant la première équipe africaine et arabe à arriver à ce stade de la compétition, forçant l’admiration des observateurs et suscitant enthousiasme et sympathie de par le monde.



En effet, en se qualifiant pour les demi-finales du Mondial-2022, le Maroc est la 25ème nation à se frayer une place au carré d’As de la Coupe du monde. Outre le Maroc, deux sélections hors Europe et Amérique du Sud seulement sont parvenues à réaliser cet exploit, à savoir les Etats-Unis en 1930 et la Corée du Sud en 2002.



Après le match nul face à la Croatie lors de la phase de poules, le Maroc a décroché quatre victoires consécutives face à la Belgique, au Canada, l'Espagne (aux tirs au but) et au Portugal, remportant le plus grand nombre de victoires pour une équipe africaine lors d’une seule édition de Coupe du monde.



Cette édition a été remportée dimanche (3-3, 4-2 t.a.b.) par l’Argentine de Messi qui, à 35 ans, décroche sa première Coupe du monde, pour ce qui semblait être sa dernière chance de s’adjuger ce titre qui manquait à son palmarès.