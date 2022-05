Le Maroc en tête des pays africains dans le domaine des centrales d'énergie propre

31/05/2022

Le Maroc est en tête des pays du continent africain en termes de centrales d'énergie propre, aux côtés de l'Egypte et de l'Afrique du Sud, a écrit TAQA Net, une plateforme médiatique et de recherche spécialisée dans les marchés de l'énergie. Selon le site électronique, les pays du continent, à leur tête le Maroc, l'Egypte et l'Afrique du Sud, sont en concurrence pour des projets d'énergie solaire, à un moment où le continent continue de réaliser un saut dans les capacités de production d'énergie photovoltaïque, expliquant que les experts s'attendent à ce que la contribution des énergies renouvelables augmente la quantité totale d'électricité produite sur le continent, au cours des prochaines années. Il a poursuivi que le continent africain possède un certain nombre des plus grandes centrales d'énergie propre au monde, en raison de son énorme potentiel en termes de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne et les centrales hydroélectriques. Le média a également souligné que les pays africains se dirigent vers la concurrence dans la construction des plus grandes centrales d'énergie propre, sous leurs différentes formes, la recherche de la sécurisation de l'accès à l'électricité dans les zones défavorisées, en plus de soutenir l'objectif mondial de la transformation énergétique pour faire face au changement climatique, ainsi que diversifier les sources de production d'électricité pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles considérés comme la principale cause de la pollution dans le monde. La plateforme spécialisée dans l'énergie a énuméré les expériences les plus importantes des pays africains dans la construction des plus grandes centrales d'énergie propre, en particulier les projets de production d'énergie solaire et éolienne, mettant l'accent notamment sur le projet "Noor" au Maroc, situé dans la ville de Ouarzazate. D'après le site web, la centrale "Noor Ouarzazate" est la plus grande centrale CSP d'Afrique, notant qu’elle contribue à éviter jusqu'à 800.000 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) par an. Il a également rappelé que le Maroc a signé, en janvier 2021, un accord pour la mise en œuvre du projet du parc éolien "Jbel Al-Hadid" dans la région d'Essaouira, d'une capacité totale de 270 mégawatts, et ce dans le cadre des efforts du pays pour posséder les plus grandes centrales d'énergie propre et faire bon usage du potentiel naturel.