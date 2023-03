Le Maroc, en tête des pays africains au niveau de la dynamique ferroviaire

Une évolution qui converge avec les objectifs de l'agenda 2063 de l’Union africaine pour un continent plus intégré et plus uni

10/03/2023

Le Maroc arrive en tête des pays africains au niveau de la dynamique ferroviaire, a souligné, mardi à Marrakech, le président de l'Union internationale des chemins de fer (UIC), Krzysztof Mamiński.



Intervenant à la 11è édition du Congrès mondial de l'UIC sur la grande vitesse tenu sous le thème "La grande vitesse ferroviaire : la bonne vitesse pour notre planète", M. Mamiński a relevé que les nouvelles infrastructures dédiées au transport, réalisées au Maroc, témoignent de cette dynamique, qui converge avec les objectifs de l'agenda 2063 de l’Union africaine pour un continent plus intégré et plus uni, rapporte la MAP.



L’un des aspects de cette vision consiste à développer des lignes de trains à grande vitesse en vue de fluidifier le trafic des marchandises et des services et la mobilité des personnes, a-t-il ajouté, relevant que l’UIC renouvelle son soutien plein et entier à cette vision pertinente du Maroc.



M. Mamiński a indiqué que l’objectif consiste à renforcer la connexion ferroviaire et à réduire le coût de transport ainsi qu’à diminuer la pression croissante sur les systèmes de transport actuels et futurs.



Et de faire remarquer que les solutions adoptées pour les lignes de trains à grande vitesse adaptées à la croissance de la mobilité durable sont en permanente évolution, mettant en relief la pertinence de la thématique du congrès, qui se penche sur l’évolution du développement actuel des trains à grande vitesse à l’échelle mondiale.



Dans ce contexte, il a noté que le réseau mondial des lignes de trains à grande vitesse a connu une évolution importante en dépit des répercussions négatives de la pandémie de Covid-19, passant de 44.000 km en 2020 à 59.000 km en 2022, soit une évolution de plus de 30%, relevant que le nombre de pays ayant adopté ce mode de transport ne cesse d’augmenter.



S’agissant des défis mondiaux à relever aujourd’hui, il a cité certains se rapportant aux systèmes de transport, à la décarbonation de l’économie aux niveaux national, local et mondial, à l’instauration d’une nouvelle situation économique, en plus de défis politiques exigeant de nouvelles activités et solutions liées à la mobilité pour la lutte contre les changements climatiques, appelant tous les intervenants dans le secteur de la mobilité à davantage d’implication pour rechercher toutes les solutions innovantes selon la méthodologie de l’UIC fondée sur les valeurs de solidarité, d’unité et d'universalité.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 11è édition du Congrès mondial de l'UIC sur la grande vitesse connait la participation de représentants d’organisations ferroviaires internationales, de responsables gouvernementaux, de dirigeants d’entreprises ferroviaires, d'experts, de gestionnaires spécialisés dans le rail grande vitesse, de chercheurs, et d’industriels du ferroviaire.



Organisé sous l’égide de l’UIC et de l’Office national des chemins de fer (ONCF), le Congrès mondial de l'UIC comporte des tables rondes, des sessions parallèles, outre une journée entièrement dédiée à des visites techniques.