Le Maroc en opération de charme au Salon de tourisme d’Aragon

Conférer au Royaume une plus grande visibilité auprès des touristes espagnols

09/05/2019

La 14ème édition du Salon de tourisme d’Aragon (ARATUR 2019) a été organisée les 3, 4 et 5 mai à Saragosse (nord) avec la participation d’opérateurs, responsables et décideurs du secteur touristique venus de plusieurs régions d’Espagne et de pays étrangers, dont le Maroc.

Le Royaume a marqué sa présence à ce salon à travers un stand sous forme de deux tentes traditionnelles aménagées par l'Office national marocain du tourisme (ONMT), offrant aux visiteurs une vaste palette de choix visant à promouvoir la destination Maroc et lui conférer une plus grande visibilité auprès des touristes espagnols.

Mis en place dans le respect de l'architecture et de la culture marocaines, le stand marocain a mis à la disposition de ses visiteurs une documentation aussi riche qu'attractive sur l'offre touristique du Royaume, ainsi que des brochures évoquant les attraits des différents circuits touristiques, la beauté des sites naturels et le charme de ses villes, rapporte la MAP notant que la Royal Air Maroc était représentée aussi au pavillon marocain.

Le directeur de la délégation de l’ONMT en Espagne, Mohamed Sofi, a souligné l’importance accordée par l'office aux différents événements et foires touristiques en Espagne, relevant que le Maroc demeure la destination préférée des Espagnols hors du continent européen.

"L’Espagne est le deuxième marché émetteur de touristes vers le Maroc, avec quelque 2,5 millions de touristes espagnols ayant visité le Royaume en 2018", a ajouté M. Soufi dans une déclaration à la MAP.

Il a fait observer que les touristes ibériques sont enchantés par la "diversité et les contrastes" caractérisant la destination Maroc, soulignant qu’ils apprécient notamment les paysages, la gastronomie, les traditions et l’hospitalité du Royaume.

"Le Maroc dispose de tous les atouts pour attirer et émerveiller le touriste espagnol, de manière générale, et celui de la région d’Aragon, en particulier", a conclu M. Sofi.

Le stand du Maroc s'est distingué du reste des stands conventionnels par son ambiance accueillante assurant un service de thé et gâteaux typiques permanent durant le salon, ainsi qu'un coin réservé à la calligraphie arabe.

Lors de l'inauguration de l'ARATUR 2019, le stand du Maroc a été visité par Francisco Javier Lamban, président de la Région autonome d'Aragon, Pedro Santisteve, maire de la ville de Saragosse, et Manuel Teruel, président de la Foire de Saragosse.

La ville de Saragosse organise chaque année le Salon de tourisme d’Aragon, événement qui présente un large éventail de destinations touristiques en Espagne et dans le monde. Ce salon répond à la principale motivation des voyageurs d'aujourd'hui : vivre des expériences touristiques enrichissantes et mémorables.