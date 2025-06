Le Maroc élu vice-président de la Conférence permanente des Chambres consulaires africaines et francophones

5ème édition du Forum économique de Fès-Meknès

24/06/2025

Le président de la Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIS) de Fès-Meknès, Hamza Benabdellah, a été élu, vendredi à Fès, vice-président de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et Francophones (CPCCAF), à l’occasion de la 49ème session ordinaire de l’Assemblée générale de cette organisation.



Cette réunion statutaire qui s’est tenue en marge de la 5ème édition du Forum économique de Fès-Meknès, a été marquée également par l’élection de Youssouf Moussa Dawaleh, président de la Chambre de commerce de Djibouti, à la tête de la CPCCAF, en remplacement de Christophe Eken, président de la Chambre de commerce du Cameroun.



Dans une déclaration à la MAP, M. Benabdellah a souligné que cette assemblée élective "importante" a permis la constitution d’un nouveau bureau et l’élection d’un nouveau président, se félicitant de voir la CCIS de Fès-Meknès accéder pour la première fois à la vice-présidence de la CPCCAF, qui regroupe plus de 80 chambres consulaires de l’espace francophone réparties sur 24 pays.



Cette élection est "une consécration pour le travail accompli par la Chambre dans le développement de ses relations internationales, au service d’une diplomatie économique active, notamment avec les pays africains et francophones", a-t-il ajouté, notant que cette nouvelle responsabilité vient "renforcer la visibilité et l’impact de Fès à l’échelle continentale et francophone".



Pour sa part, M. Dawaleh s'est dit "très honoré d’avoir été élu à la présidence de la CPCCAF dans une ville aussi emblématique que Fès, connue pour son patrimoine historique et culturel, mais aussi pour son rayonnement économique et commercial".

Le nouveau président a exprimé sa profonde gratitude au Royaume du Maroc, pour l'accueil chaleureux et l’organisation exemplaire de cette rencontre.



La Conférence permanente des Chambres consulaires et Organisations intermédiaires africaines et francophones, a été créée en 1973 avec pour objectif de contribuer au développement du secteur privé africain la coopération entre les Chambres consulaires de son réseau et de favoriser les échanges économiques entre ces pays.



Constitué de 82 chambres consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et d’artisanat, chambres d’agriculture) et organisations intermédiaires (patronats, associations, coopératives…) issues d’Afrique et du monde francophone, dont 20 pays d’Afrique, ainsi que le Canada (Québec), la France, la Suisse, et Haïti, la CPCCAF oeuvre au renforcement des capacités et compétences des chambres africaines, moyennant des programmes de coopération économique soutenus par des grands bailleurs et sous le format original de formation et partage d’expériences et compétences grâce au compagnonnage.