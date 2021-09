“Le Maroc économique et social, Chroniques inspirées par la Covid-19” , un livret signé Larbi Ziati

09/09/2021

L'auteur Larbi Ziati vient de publier un nouvel ouvrage intitulé "Le Maroc économique et social, Chroniques inspirées par la Covid-19" à travers lequel il livre une analyse sur les principales composantes de l'Indice de développement humain intégré et des questions d’actualité en rapport avec la croissance et le développement du Maroc.



Edité par l’association "Ribat Al Fath pour le développement durable", ce livret de 201 pages de moyen format fait le diagnostic des différents aspects de la situation économique et sociale du Maroc, à travers une compilation de chroniques de l’auteur, et propose des recommandations "concrètes et réalisables de nature à contribuer à l'accélération du développement humain de notre pays", rapporte la MAP.



Pour Abdelkrim Bennani, président de l’association éditrice et auteur de la préface du livret, M. Ziati "dépeint la situation socio-économique du Maroc d’aujourd’hui en développant dans chacune d’elles, un sujet d’actualité, fait des propositions concrètes et réalisables, pour accélérer l’amélioration des éléments constitutifs de l’Indice de développement humain intégré".



"Ce faisant, il indique des pistes propres à contribuer à l'accélération de l’accès à notre pays au groupe des pays émergents, qui constitue la voie pour rejoindre l’ensemble des pays développés", poursuit M. Bennani dans la préface du livret rassemblant des chroniques rédigées entre septembre 2020 et mai 2021, pendant le confinement imposé par le Coronavirus (Covid-19).



Economiste de formation et enseignant universitaire de la logistique et de l’économie du transport, Larbi Ziati est l’auteur de quinze livres dans ces domaines, fruit d’une carrière professionnelle de plus d’un demi-siècle en qualité d’encadrant au sein de l’ex-Office national des transports (ONT).