Le Maroc deuxième au Championnat d'Afrique de karaté

13/02/2019

La sélection marocaine a décroché la deuxième place du classement général lors du 2è Championnat d'Afrique de karaté-zone 1 (cadets, juniors et seniors), disputé le week-end dernier à Marrakech, avec 43 médailles au total.

La sélection marocaine s'est distinguée dans les épreuves de kata et de combat (catégories des juniors et seniors), décrochant 11 médailles d’or, 9 d'argent et 23 de bronze.

La première place lors de ce championnat est revenue à l’équipe égyptienne avec 43 médailles (16 d'or, 11 d'argent et 16 de bronze), alors que la troisième place a été occupée par la sélection algérienne avec 31 médailles (6 d'or, 9 d'argent et 16 de bronze), suivie de la sélection tunisienne (18 médailles, dont 3 d'or, 4 d'argent et 11 de bronze) et de l’équipe libyenne avec deux médailles de bronze.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Abdelhay El Kentaoui, membre du comité d'organisation et secrétaire général adjoint de la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées, a indiqué que ce championnat a été l'occasion pour les jeunes espoirs de faire montre de leur talent et d'acquérir davantage d'expérience.

Les résultats obtenus par les karatékas marocains lors de cette manifestation "nous incitent à persévérer dans la stratégie mise en place par la fédération pour la promotion de cette discipline sportive à l'échelle nationale", a-t-il dit.

Il convient de noter qu'en marge de ce championnat, il a été procédé à l'organisation d’un stage d’arbitrage et d’examen de passage de grades au profit de 234 arbitres africains, dont 90 marocains.