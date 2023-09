Le Maroc "consolide son profil de leader régional"

En obtenant le statut de partenaire de l'ASEAN

08/09/2023

Le Maroc, qui vient d'obtenir le "Statut de Partenaire de Dialogue Sectoriel" auprès de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), a « clairement consolidé son profil de leader régional et de puissance africaine de premier plan », écrit l'agence de presse argentine "Alternative Press Agency".



Dans un article d'opinion signé par l'expert en relations internationales, Adalberto Carlos Agozino, l'agence souligne qu'en obtenant ce statut auprès de l'ASEAN, le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, projette ses liens économiques et politiques vers un espace géopolitique de grande importance, en renforçant et en diversifiant ses alliances internationales.



Agozino, qui est auteur de plusieurs ouvrages et études stratégiques, souligne que le Maroc, sous l'impulsion de SM le Roi et dans le cadre de Sa vision stratégique tendant à diversifier et à consolider ses partenariats à tous les niveaux, a engrangé un nouveau succès diplomatique.

Il a rappelé, dans ce contexte, que l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est est une organisation internationale qui promeut le développement et la coopération politique, économique et socioculturelle.



L'ASEAN a été créée le 8 août 1967 par cinq pays : la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour et les Philippines. Elle comprend actuellement dix pays de la région de l'Asie du Sud-Est : Outre les pays fondateurs, il y a la Birmanie, le Brunei, le Cambodge, le Laos et le Vietnam.



L'action de l’ASEAN s'est concentrée sur l'industrialisation des économies de ses membres, qui représentent actuellement 5,2 % du PIB mondial. Ceci a permis de réduire la pauvreté de 47 % en 1990, à 15 % aujourd'hui, a souligné l'expert argentin.



Agozino note en conclusion que l'ASEAN a développé un réseau mondial d'alliances et de partenaires pour le dialogue et qu'elle est considérée par beaucoup comme une puissance mondiale influente qui se trouve au cœur de la coopération Asie-Pacifique.