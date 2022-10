Le Maroc compte présenter sa candidature pour l'organisation de la CAN-2025

03/10/2022

Le Maroc compte présenter sa candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations "CAN-2025", initialement prévue en Guinée, apprend-on, samedi, auprès d'une source proche de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



L'organisation de cette grande compétition footballistique continentale avait été retirée à la Guinée, vendredi, par la Confédération Africaine de Football (CAF), qui avait estimé qu'"en l'état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts" pour que le pays puisse accueillir la CAN en 2025.



L'annonce avait été faite par Patrice Motsepe, président de la CAF, à l'issue de rencontres à Conakry avec les autorités sportives guinéennes et avec le président de la Transition, Mamadi Doumbouya.



M. Motsepe avait indiqué, lors d'une conférence de presse, que la CAF allait rouvrir l'appel à candidatures pour l'accueil de la compétition continentale en 2025.



"On demandera à la CAF de recevoir de nouvelles candidatures parce qu'en l'état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts pour que la CAF puisse accueillir (la CAN) en 2025 en Guinée", a-t-il déclaré. La CAF réunit samedi son comité exécutif.



M. Motsepe a relevé que la décision de la CAF remontait en fait à juillet.

"La CAN-2025, qui avait été attribuée à la Guinée, nous ne sommes pas prêts (à l'accueillir) pour le moment en Guinée, et il nous faut rouvrir ce processus", a-t-il dit.



A rappeler que le colonel Mamadi Doumbouya, président de la Transition en Guinée, avait nommé en mars un nouveau comité d'organisation, évinçant l'ancienne équipe, dont l'un des membres exprimait publiquement ses doutes quant à la faisabilité du projet d'organiser une CAN dans le pays.



Il a aussi pris un décret déclarant l'organisation de la CAN 2025 "d'intérêt national et prioritaire".

Divers

Judo

La sélection marocaine prendra part, du 6 au 12 octobre, aux championnats du monde de judo, qui seront organisés à Tachkent en Ouzbékistan.

Selon un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Judo et Arts Martiaux Assimilés, la délégation marocaine comprend Younes Sadiki dans la catégorie des moins de 60 Kg, Abderrahmane Boushita (-66 Kg) et Achraf Moutii (-81 Kg), chez les hommes.

Pour ce qui est de l'équipe féminine participant à ces championnats, elle est composée de Soumiya Iraoui (-52 Kg) et Hafssa Yatim (-78 Kg), souligne la même source.

Les judokas marocains prenant part à cette grande manifestation sportive, organisée par la Fédération internationale de judo, seront encadrés par l'entraîneur national, Hanane Kerroumi.



Golf

L’équipe du Maroc a remporté le titre du All Africa Golf Championship 2022, disputé à El Gouna en Égypte du 26 au 30 septembre.

Avec 820 coups au total, soit 44 coups sous le par, le Maroc a devancé de 8 coups l’Afrique du Sud (-36), alors que le Kenya termine à la 3ème place (-10).

Au classement individuel, El Mehdi Fakori (-16), Adam Bresnu (-13 ) et Nizar Bourhim (-10) occupent, respectivement, les 2ème, 3ème, 4ème places.

La première place en individuel est revenue au Sud africain Jonathan Broomhead, avec un score final de -18.