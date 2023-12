Le Maroc assume la présidence de la Fédération mondiale de neurochirurgie

08/12/2023

Le Maroc a été élu, jeudi, en la personne du Professeur Najia El Abbadi, à la tête de la Fédération mondiale de neurochirurgie, en marge du 18ème Congrès mondial de Neurochirurgie qui se tient du 4 au 8 décembre au Cap, en Afrique du Sud.



Mme El Abbadi représente ainsi la première femme au monde, ainsi que la première femme africaine et arabe à assumer cette prestigieuse responsabilité.



La médaille de présidence a été remise à Mme El Abbadi, lors de la cérémonie de passation de pouvoir, par le président sortant de la fédération, l'américain Pr. Nelson Oyeshiku.



Dans une déclaration à la MAP, Mme El Abbadi, qui a été élue en 2021 présidente de la Fédération mondiale des sociétés des neurochirurgies, a souligné son engagement à améliorer, durant son mandat, la pratique neurochirurgicale au monde, notamment dans les pays à revenu faible et intermédiaire.



«Notre stratégie est basée sur une collaboration internationale transparente et confraternelle élaborée par une équipe multinationale représentant les États-Unis, le Brésil, l’Italie, l’Espagne, la Croatie et l’Ukraine, sous la présidence marocaine», a-t-elle ajouté.



Invité à s’exprimer devant le Comité exécutif, l’Ambassadeur du Maroc désigné à Washington, M. Youssef Amrani, s’est félicité de cette élection qui représente une reconnaissance pour le Maroc, l’Afrique et le monde arabe, d’autant plus que l’accession à la présidence de Mme El Abbadi est également une marque du leadership de la Femme marocaine, africaine et arabe, dans un secteur aussi important que la médecine, notamment dans le contexte post-Covid.



«Cette marque de confiance internationale vient également consacrer l’ambitieuse politique de développement de la Santé au Maroc, développée sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI», a-t-il conclu.



La Fédération mondiale des neurochirurgiens représente plus de 137 associations scientifiques et 40.000 neurochirurgiens de différents pays à travers le monde.