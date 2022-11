Le Maroc adhère à la déclaration politique sur les armes explosives

20/11/2022

Le Maroc a affirmé son adhésion à la Déclaration politique publiée, vendredi à Dublin, lors de la Conférence internationale sur "Le renforcement de la protection des civils contre les conséquences humanitaires découlant de l'utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées", soulignant la responsabilité des Etats qui fournissent ces armes aux groupes armés.



Le danger émane, avant toute chose, de la prise de décision visant à prendre pour cible des populations civiles, d’autant plus que les acteurs armés non étatiques ne se sentent pas contraints par le respect des dispositions du Droit international humanitaire (DIH), a indiqué l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, qui a conduit la délégation marocaine en tant que représentant du ministre des Affaires étrangères.



L’adoption de la Déclaration politique est le couronnement d'efforts menés pendant près de 3 ans et de 6 réunions informelles, dans un domaine à la frontière entre les droits de l’Homme, le droit humanitaire et les questions de désarmement.



Le diplomate a présenté les aspects des efforts entrepris à l’échelle nationale par le Royaume, pour consolider son engagement en la matière, qui se manifestent, entre autres, par la formation des officiels marocains relevant des Forces Armées Royales et d’autres institutions paramilitaires, au respect des règles du Droit international humanitaire, comme axe fondamental de leur champ d’action.



Il a cité, dans ce sens, le programme de formation spécifique au DIH enseigné à l’Académie Royale militaire, accompagné d'exercices pratiques sur le terrain.



''Ces efforts sont complétés et enrichis par une coopération poussée avec des acteurs humanitaires internationaux tels que le CICR, avec lequel les autorités entretiennent des échanges continus, notamment en termes de formation en faveur des Forces Armées Royales'', a-t-il conclu.