Le Maroc a toujours privilégié le dialogue et la négociation dans ses relations euro-méditerranéennes

Azzeddine Farhane, ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des organisations internationales basées à Vienne

09/12/2024

Le Maroc a toujours œuvré pour le renforcement de la confiance mutuelle en privilégiant le dialogue, la négociation et la coopération pour trouver des solutions réalistes et durables dans le cadre de ses relations euro-méditerranéennes, a affirmé, vendredi, l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des organisations internationales basées à Vienne, Azzeddine Farhane.



« Nous sommes convaincus que ce partenariat devrait être érigé en une plateforme d’actions, capable de générer des idées à même de promouvoir le dialogue, d'accroître la confiance mutuelle, de renforcer la coopération et, in fine, de consolider la paix dans l’espace euro-méditerranéen », a indiqué M. Farhane, qui s’exprimait à Ta'Qali, à l'occasion de la 31e session du Conseil ministériel de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).



Face aux « tensions politiques persistantes et les incertitudes qui continuent d’affecter les équilibres dans le monde d’aujourd’hui, particulièrement dans l’espace méditerranéen », le diplomate a mis l’accent sur la nécessité de prendre des initiatives et de convenir d’actions concrètes et audacieuses pour préserver le partenariat méditerranéen, un élément "indispensable et hautement stratégique pour la préservation de la paix et de la sécurité régionale et internationale".



Le Maroc, a-t-il ajouté, n’a cessé de rappeler que l'implication de tous les acteurs doit être placée au cœur de cette coopération pour le règlement des différends régionaux par le dialogue et la négociation et dans un esprit de réalisme et de compromis et ce, pour faire face aux nouveaux défis communs complexes et aux menaces émergentes en relation avec le séparatisme, le terrorisme, la criminalité transnationale, la traite humaine et le changement climatique.



Sur ce point, le diplomate a relevé que la souscription du Maroc aux principes de l’Acte final d’Helsinki adopté en 1975, son engagement constant et de longue date en faveur de la consolidation du partenariat méditerranéen avec l’OSCE sont autant de considérations "qui nous dictent le devoir de mettre l’accent sur la dimension géostratégique de la région méditerranéenne, ainsi que sur la nécessité d’encourager les contributions aux efforts internationaux pour le maintien de la paix et la sécurité internationales, dans le cadre du respect de l’intégrité territoriale et la souveraineté des États".



Le Maroc, tout en réaffirmant son attachement aux valeurs de démocratie, de liberté d’expression, de promotion des droits de l’homme et d’émancipation politique promues par l’OSCE, a toujours porté une vision claire et lucide visant à faire de la Mare Nostrum un espace de rassemblement, de cohésion, de vivre-ensemble et de paix, a fait observer M. Farhane. Et de préciser que cette vision qui repose sur la mise en œuvre d’une stratégie globale et multidimensionnelle pour faire face aux défis communs tels que l’extrémisme violent, le terrorisme, la radicalisation et la criminalité transfrontalière, "reflète l’importance cruciale qu’accorde le Maroc à la coopération sous-régionale, régionale et internationale".



M. Farhane s’est également attardé sur les défis auxquels fait face l’OSCE, "qui se trouve malheureusement confrontée à un climat de tensions sans précédent, particulièrement dans la région du Proche-Orient", et ce contrairement à l’ambition des fondateurs et des rédacteurs de l’Acte d’Helsinki ayant privilégié la primauté du dialogue et de la coopération dans la consolidation de la paix.



Dans ce contexte, l’ambassadeur a mis en avant la teneur de l’important message adressé le 26 novembre dernier par SM le Roi Mohammed VI au Président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, dans lequel le Souverain a souligné: "le Royaume du Maroc, mettant à profit sa position et ses relations privilégiées avec les parties concernées et les puissances internationales agissantes, poursuivra inlassablement ses efforts coutumiers afin de réunir les conditions propices à un retour à la table des négociations, considérée comme la seule voie pour mettre un terme à ce conflit et pour instaurer la sécurité et la stabilité dans la région du Moyen-Orient".



Le diplomate a, de même, réitéré l’attachement du Royaume à la concrétisation des objectifs de l’Acte d'Helsinki visant à contribuer à l'amélioration des relations mutuelles avec les pays voisins et d'assurer des conditions dans lesquelles les nations puissent vivre dans la paix et la quiétude, à l'abri de toute menace ou atteinte à leur sécurité.



"De cette tribune, mon pays renouvelle son engagement à contribuer positivement et substantiellement aux efforts et aux initiatives visant à faire de l’esprit de l’Acte mémorable d'Helsinki un processus ininterrompu, de plus en plus viable et global, en vue d’asseoir un partenariat fructueux, équilibré et dynamique avec les pays euro-méditerranéens", a conclu M. Farhane.