Le Maroc à l’honneur pour les 20 ans du Festival Arabesques de Montpellier

24/04/2025

Le Festival Arabesques de Montpellier célèbre son 20ᵉ anniversaire en 2025 avec un focus exceptionnel sur le Maroc, ont annoncé les organisateurs, mardi à Rabat, lors d’une conférence de presse marquant le coup d’envoi des préparatifs.



Portée par un partenariat entre la Fondation Hiba et la Mairie de Montpellier, cette édition anniversaire, qui se tiendra du 9 au 21 septembre prochain, mettra à l’honneur la diversité des arts marocains et arabes, à travers une programmation mêlant musique, théâtre, cinéma et autres expressions culturelles.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur général de la Fondation Hiba, Marwane Fachane, a indiqué que la Fondation assurera la conception du "Focus Maroc", un programme inédit qui mettra à l’honneur la richesse et la diversité de la scène artistique marocaine.



Ce programme valorise aussi bien la musique que d’autres formes d’expression artistique et culturelle, avec pour ambition de soutenir et de promouvoir les jeunes artistes et créateurs marocains sur la scène internationale, a-t-il fait savoir.



Par ailleurs, le directeur du Festival Arabesques de Montpellier, Habib Dechraoui, a mis en avant le caractère exceptionnel de cette édition anniversaire, rappelant que le festival est reconnu comme la principale manifestation européenne dédiée aux arts du monde arabe.

Selon lui, cette collaboration vise à offrir un regard renouvelé sur la création marocaine et à faire rayonner la diversité culturelle du monde arabe auprès du public européen.



De même, le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, a souligné l’importance du festival comme vecteur de dialogue et de rapprochement entre les cultures méditerranéennes et arabes.



Saluant l’engagement des organisateurs et des artistes, il a mis en avant la contribution de cet événement à la consolidation des liens d’amitié et de coopération entre la France et le Maroc, ainsi qu’à la promotion de la diversité artistique et du vivre-ensemble à Montpellier.



Avec plus de 20.000 spectateurs qui se rassemblent chaque année pendant 15 jours, le Festival Arabesques prévoit une programmation éclatée entre différents lieux emblématiques de Montpellier, mêlant musique, théâtre, cinéma, danse, calligraphie et gastronomie, offrant ainsi une immersion unique dans la richesse du patrimoine et de la création contemporaine du monde arabe.