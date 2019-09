Le Maroc à l’honneur du Salon hongrois de l’agriculture et de l’alimentation

Volonté de renforcer les relations commerciales et la coopération entre les deux pays

28/09/2019

Le Maroc est à l’honneur de la 79ème édition du Salon de l’agriculture et de l’alimentation OMEK de Hongrie qui se tient du 26 au 29 septembre à Budapest.

Présent à travers un pavillon installé sur un espace de 400 m2, il est représenté par une délégation composée de plusieurs représentants professionnels du secteur, dont le président de la COMADER et de hauts responsables de l’administration.

Cette participation a pour objectif de développer les relations commerciales et les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines agricoles et de l’industrie agro-alimentaire, indique un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Dans un discours prononcé lors de la cérémonie d’ouverture, en présence du ministre de l'Agriculture de Hongrie, Nagy István, le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, est revenu sur la relation historique qui réunit le Maroc et la Hongrie et souligné l’excellence de la relation bilatérale dans plusieurs domaines.

S’exprimant au nom du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, il a souligné qu’un potentiel important existe pour des échanges entre les deux pays dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’alimentation et que plusieurs possibilités restent à explorer sur l’avenir des relations dans ces domaines.

Engagé dans un processus de modernisation du secteur agricole dans le cadre du Plan Maroc Vert, il a précisé que la stratégie adoptée et les avancées réalisées offrent aujourd’hui une visibilité et de réelles opportunités d’investissements aux acteurs nationaux et internationaux.

Soulignons que les deux parties ont exprimé la volonté de développement des échanges commerciaux et de renforcement des relations de coopération dans le domaine agricole, notamment en matière de recherche agronomique, d’enseignement supérieur et de formation professionnelle.

Le pavillon du Maroc reflète l’authenticité et la modernité de notre pays et met en avant les atouts des produits agricoles et alimentaires marocains, à travers une offre riche et diversifiée de produits, notamment : les agrumes, les primeurs, les produits arboricoles et les produits du terroir notamment l’olive de table, l’huile d’olive, les câpres, le safran, et l’huile d’argan.

Le Salon national de l’agriculture et de l’alimentation (OMEK) est le plus grand évènement agricole en Hongrie avec une histoire de plus de 100 ans, ayant pour objectifs principaux d’élargir les relations entre les producteurs, les commerçants et les consommateurs, de développer le commerce des produits agricoles et de communiquer sur les secteurs de l’agriculture et le marché de l’agro-alimentaire hongrois.

Avec près de 950 exposants et plus de 100.000 visiteurs, le Salon OMEK constitue une belle vitrine pour le Maroc, pour présenter la richesse et la diversité des produits agricoles et alimentaires marocains. Des rencontres B to B sont prévues en marge du salon pour prospecter des partenariats commerciaux susceptibles de développer davantage les échanges avec la Hongrie et les pays de la région.

Organisée sous le thème «L’innovation alimentaire », l’édition 2019 du salon revient sur l'attractivité du secteur agricole et mettra l’accent sur des questions d’actualité telles que la performance et la durabilité, l'innovation agricole ainsi que sur les questions de l’alimentation et de la sensibilisation du consommateur.

Bénéficiant d’un territoire favorable à l’activité agricole, la Hongrie dispose d’une véritable tradition de production agricole et de transformation. Constitué principalement de plaines, le territoire est exposé à un climat à dominante continentale tempéré par les courants atlantiques.

La production agricole hongroise est caractérisée par une prédominance des cultures (62% de la production agricole) par rapport à l’élevage (38% de la production agricole). La Hongrie est 1er producteur européen de maïs doux (2e producteur mondial), 2e producteur mondial de foie gras derrière la France et 4e producteur mondial de miel.

Les échanges commerciaux entre le Maroc et la Hongrie sont régis par l’accord agricole Maroc-UE du 1er octobre 2012. Le Maroc est troisième partenaire commercial de la Hongrie en Afrique, mais les échanges des produits agro-alimentaires restent très limités au vu des potentialités des deux pays.