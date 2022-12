Le Maroc à l'avant-garde des pays ayant adopté un cadre civilisationnel dans la gestion migratoire

16/12/2022

Le Maroc, sous le leadership de S.M le Roi Mohammed VI, a été à l’avant-garde des pays ayant adopté un cadre civilisationnel qui soutient le développement dans la gestion de la question migratoire, a souligné, mercredi à Cadix, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.



''Le Maroc est à l’avant-garde des pays ayant adopté un cadre civilisationnel qui soutient le développement dans les pays d’origine et d’accueil de la migration, et ce grâce au leadership de SM le Roi Mohammed VI'', a dit M. Sekkouri dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, à l’issue de la 6ème Conférence ministérielle du '’Processus de Rabat’’.



''Le Maroc a donné l’exemple, à travers le plan de régularisation de près de 50.000 dossiers de migrants établis au Maroc, des programmes ambitieux d’appui et une approche appréciée par ses partenaires du Nord comme du Sud de la Méditerranée'', a relevé le ministre.



Pour le Maroc, qui a pris la présidence du Processus de Rabat, la gestion de la question migratoire est ''complexe'' et doit être traitée avec toutes ses ramifications, a fait noter M. Sekkouri, mettant l’accent sur l’importance fondamentale de la dimension du développement dans toute politique liée à la migration.



Le Maroc a pris, mercredi, la présidence tournante du Dialogue euro-africain sur la migration et le développement, ''Processus de Rabat’’, pour un mandat d'un an.



Au cours d’une cérémonie de passation, organisée à Cadix à l’occasion de la 6ème Conférence ministérielle du ‘’Processus de Rabat’’, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a transmis la présidence à M. Sekkouri en lui souhaitant ‘’plein succès’’.



La présidence du ‘’Processus de Rabat’’ est une ''force motrice, qui façonne le dialogue euro-africain sur la migration et le développement''. Le rôle de la présidence est de donner un nouvel élan au dialogue, de modérer les réunions politiques et d'aider à trouver un consensus entre des positions divergentes.



Chaque membre du Comité de pilotage peut assurer la présidence pour une durée d'un an, en alternant toujours entre l'Afrique et l'Europe.



En marge de cette conférence, M. Sekkouri a tenu des réunions bilatérales, notamment avec le ministre espagnol de l’Intérieur, en présence de la secrétaire d'Etat espagnole à la migration, Isabel Castro, le ministre néerlandais de la Migration, Eric van der Burg, et la secrétaire d'Etat suisse en charge de la migration, Christine Schraner Burgener.