Le Maroc : Hub régional au centre de la relation Europe-Afrique

31/05/2022

26ème édition du Forum Horizons Maroc

Dans le cadre de la 26ème édition du Forum Horizons Maroc (FHM), le principal salon de recrutement des jeunes et professionnels marocains intéressés par le Maroc, une conférence a été organisée dimanche à Paris sous le thème «Le Maroc :Hub régional au centre de la relation Europe Afrique». Marquant la clôture dudit Forum, cette rencontre a été marquée par la participation du politologue Abdelmalek Alaoui, CEO (PDG) de «Guerpard Group» et auteur de l’ouvrage «Le temps du Maroc», de Rym Sahnoun, CEO d’Orange Business Services au Maroc et de Youssef Hansali, Head of capital markets d‘attijariwafa Bank Europe. Ayant donné une conférence à cette occasion, Abdelmalek Alaoui a relevé que le Royaume du Maroc, étant le paysle pluslibéral de toute la rive sud de la Méditerranée, est en passe d’émerger en tant que «nouvelle puissance» à travers cette région dans divers et nombreux domaines, ceux notamment de l’automobile, de l’aéronautique et des services à distance grâce à la conjugaison de plusieurs facteurs illustrant sa stabilité politique et institutionnelle, ses réformes soutenues et ses atouts sociaux. Il a, en outre, mis l’accent sur la nécessité pour l’Europe de sortir de son «ambiguïté» quant à sa relation avec l’Afrique, en veillant sérieusement à favoriser une répartition équitable des bénéfices récoltés, par le biais de la création de la valeur ajoutée en Afrique et en procédant à la multiplication d’investissements mutuellement avantageux pour et sur le continent. Le Maroc,sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, n’a eu de cesse de clairement affirmer et réclamer un véritable dialogue d’égal à égal entre les deux continents européen et africain, a affirmé le conférencier,relevant par ailleurs l’importance cruciale de mettre en œuvre des plans de rétention des compétences et talents africains sur leur continent tout dépassant l’approche classique de l’aide publique au développement à l’avantage d’une vision tournée vers l’investissement insitu. Pour le politologue et chercheur, le Maroc est attaché à partager son expérience mais aussi à pleinement contribuer au développement de l’Afrique dans un contexte de partenariat gagnant-gagnant, loin de toute velléité dominatrice. Il a développé, là-dessus qu’à travers l’histoire et parles échanges économiques, le Maroc a toujours entretenu une «forte» relation avec l’Europe,soulignant, à cet égard, que le Royaume nourrit l’ambition de développer etrénoversa relation bilatérale avec l’Union européenne «pour qu’elle puisse servir au mieux sa position et sa vision de son futur», particulièrement en ce qui concerne la question de son intégrité territoriale. A cet égard, quinze ans après l’annonce de son plan d’autonomie relatif aux provinces du Sud, le Maroc estime que ses partenaires européens se doivent de franchir le pas, surtout après la pleine et franche reconnaissance de son intégrité territoriale par un grand nombre de pays dont notamment les Etats Unis d’Amérique et d’autant plus que certains pays européens sont en train d’octroyer une large autonomie à certains de leurs territoires, a-t-il fortement soutenu. Pour sa part, Youssef Hansali a noté que le Maroc est parvenu à devancer certaines grandes puissances, selon son classement par les agences de notation internationales, à la faveur des grandes réformes menées depuis plusieurs années par les autorités, la transparence avérée de son système financier et les politiques ambitieuses de la mise en place d’infrastructures de base performantes (LGV, Tanger-Med …). Mettant en avant la place remarquable qu’occupe le Maroc auprès des investissements étrangers, il a fait observer que les répercussions de la crise de la pandémie du Covid-19, ayant révélé la dépendance de plusieurs pays vis-à-vis de centres d’influence lointains, le Maroc,fort de ses atouts et sa position géographique particulièrement avantageuse, est appelé à bien se positionner sur ce créneau. « Les dernières crises n’ont fait que conforter les choix stratégiques faits par le Maroc, sur lesquels il doit capitaliser et se positionner », a-t-il souligné. Quant à Rym Sahnoun, tout en faisant état d’une accélération notoire de la transformation digitale au Maroc, qui s’est accentuée, par ailleurs, particulièrement dans la conjoncture exceptionnelle de la crise sanitaire duCovid-19, elle a estimé en revanche que si la plupart des entreprises sont en train de se transformer, beaucoup reste à faire dans différents secteurs (santé, villes intelligentes, cloud). Le Maroc, à ses yeux, regorge de compétences, de potentialités humaines et de talents à même de favoriser l’accélération de cette transformation digitale. A cet effet, a-t-elle noté, son groupe a fait le choix du Maroc pour son état de développement et pour la qualité de ses compétences et ses infrastructures …