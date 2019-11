“Le Mans 66” en tête du box-office

19/11/2019 Libé

"Le Mans 66", film américain sur la mythique course d'endurance automobile française des 24 Heures du Mans, a pris la tête du box-office nord-américain ce week-end, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. Le blockbuster de James Mangold ("Logan", "3h10 pour Yuma"), avec à l'affiche les deux superstars américaines Matt Damon et Christian Bale, raconte comment le constructeur automobile Ford a tenté de redorer son blason en s'attaquant au mythe Ferrari lors de l'édition 1966 de la célèbre course d'endurance. Ce film d'action, ("Ford v Ferrari" dans sa version originale), a généré 31 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d'exploitation.

Il devance au classement le film de guerre "Midway" (Roland Emmerich) qui revient, à coups de spectaculaires scènes de combats aériens, sur la campagne du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour sa seconde semaine dans les salles obscures nord-américaines, "Midway" a ramassé 8,7 millions de dollars en trois jours. Le podium est complété par "Charlie's Angels" (Elizabeth Banks), énième adaptation de la série télévisée "Drôles de dames", et ses 8,6 millions de dollars pour son premier week-end.

En quatrième place on retrouve la comédie familiale "Playing With Fire", dans laquelle des pompiers sont contraints de jouer les baby-sitters, avec 8,5 millions. Elle devance une autre comédie, plus romantique, "Last Christmas", qui a amassé pour sa deuxième semaine, à l'approche des fêtes de fin d'année, 6,7 millions de dollars.





Bouillon de culture

Will.i.am

Le chanteur américain will.i.am a accusé une hôtesse de Qantas de racisme, affirmant que cette dernière avait appelé la police de manière inutile après une altercation avec l'artiste durant un vol intérieur en Australie, des accusations formellement démenties dimanche par la compagnie. Dans une série de tweets samedi, le leader du groupe Black Eyed Peas affirmait que l'hôtesse s'était montrée "très agressive" et avait envenimé les choses inutilement après qu'il n'a pas entendu une consigne de sécurité du personnel navigant. Selon William Adams, le vrai nom du chanteur, l'hôtesse a été "plus que malpolie" et a jeté de l'huile sur le feu en appelant la police: cinq agents attendaient ainsi will.i.am à l'atterrissage à Sydney après un vol d'une heure et demie depuis Brisbane. "Dieu merci les autres passagers ont pu témoigner que c'est elle qui était hors de contrôle", a-t-il écrit sur Twitter. "La police m'a finalement laissé partir".



Atelier



La sauvegarde du patrimoine a été au cœur d'un atelier d'experts nationaux et internationaux organisé, jeudi et vendredi à Rabat, par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. A l'ouverture de cet atelier, organisé en collaboration avec la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, sous le thème "Etudes d'impact patrimonial et recommandations relatives au paysage urbain historique", le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Hassan Abyaba, a affirmé que les villes historiques demeurent, avec leurs monuments et leurs paysages urbains traditionnels, l'un des aspects majeurs du patrimoine matériel marocain, soulignant à cet effet que l’Unesco a inscrit sept médinas sur la liste du patrimoine mondial, ce qui témoigne de la reconnaissance de la valeur exceptionnelle de l’héritage culturel marocain.