Le Madagascar surprend et l’Algérie confirme

09/07/2019

Le novice Madagascar continue de surprendre après sa qualification dimanche pour les quarts de la Coupe d'Afrique des nations, alors que l'Algérie, également qualifiée, a confirmé qu'elle était bien une prétendante au titre.

Les Zébus malgaches ont décroché leur billet en écartant la RD Congo, troisième en 2015, à l'issue d'un match à rebondissements conclu aux tirs au but (2-2, 4 tab à 2). Alors qu'ils menaient 2-1 et filaient vers la qualification, les hommes de Nicolas Dupuis ont encaissé un but du Congolais Chancel Mbemba à la 90e minute.

Toujours à égalité à l'issue de la prolongation, les deux équipes ont eu recours aux tirs au but. Une séance parfaitement réussie pour les Malgaches alors que les Congolais Marcel Tisserand et Yannick Bolasie ont raté leurs tirs.

Madagascar rencontrera jeudi au Caire le Ghana ou la Tunisie en quarts.

Dans l'autre rencontre du jour, l'Algérie ne s'est pas fait surprendre, contrairement à d'autres prétendants au titre comme le Cameroun, l'Egypte ou le Maroc, sortis dès les huitièmes.

Face à des Guinéens privés de leur joueur vedette Naby Keita, blessé aux adducteurs, les Fennecs ont assuré grâce à des buts de Youcef Belaïli (24e), Riyad Mahrez (57e) et Adam Ounas (82e).

Les Algériens, éliminés au premier tour lors de l'édition précédente, enchaînent une quatrième victoire et sont la seule équipe à ne pas avoir encore encaissé de but dans cette CAN.

Cette qualification a fait le bonheur des Algériens vivant en France, comme à Lyon où des centaines de supporters ont convergé vers le centre, mettant plus d'ambiance que les 25.000 supporters étrangers venus dans la ville pour la finale du Mondial féminin remportée par les Américaines.

Les Fennecs rencontreront jeudi à Suez le vainqueur du match entre le Mali et la Côte d'Ivoire.