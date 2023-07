Le MMVI de Rabat, des expositions prestigieuses d'artistes de renommée mondiale

31/07/2023

Le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) a accueilli depuis son ouverture en 2014 des expositions prestigieuses mettant en avant des artistes de renommée mondiale.



Il s’agit notamment de Giacometti, Picasso, Goya, Renoir, Monet, Manet, Van Gogh et Delacroix, souligne la Fondation nationale des musées, qui célèbre 12 ans d’engagement au service de la culture sous la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI.



Le MMVI a également mis en avant les artistes précurseurs de la modernité marocaine comme Ahmed Cherkaoui, Jilali Gharbaoui, Farid Belkahia, Mohamed Chebaa, Mohamed Melehi, Chaïbia Talal, Fatima Hassan, Malika Agueznay, Mounir El Fatmi…



La Fondation indique en outre que l’inauguration par Sa Majesté le Roi Mohammed VI du MMVI était un événement historique qui a impulsé un nouvel élan culturel au Maroc, relevant que c’est la première institution muséale dans le Royaume à se consacrer entièrement à l’art moderne et contemporain et à répondre aux normes muséographiques internationales avec pour mission la diffusion de la création artistique marocaine et étrangère.



C’est aussi le premier musée du continent à passer au vert en intégrant une solution solaire avec un système intelligent de stockage et de gestion de l’énergie, ajoute la même source.

Le MMVI est doté aujourd’hui d’une riche collection d’artistes marocains qui englobe la jeune histoire de la création.