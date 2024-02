Le MIM constitue une véritable démarche en faveur du secteur touristique allant dans le sens de l’évolution socio-économique escomptée

Mohamed Knidiri à l’issue de la 34 ème édition du Marathon international de Marrakech

01/02/2024

Le MIM constitue une véritable démarche en faveur du secteur touristique allant dans le sens de l’évolution socio-économique escomptée



Le Marathon International de Marrakech (MIM), organisé par l’Association Le Grand Atlas (AGA) en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, la wilaya de la Région Marrakech-Safi, la Commune urbaine de Marrakech, la Commune urbaine de Méchouar Kasbah et le Conseil préfectoral de Marrakech, a vu la consécration du Kenyan Sammy Kitwara (2h 7mn 55sec) et de la Marocaine Kawtar Farkoussi (2h 27mn 58sec).



Cette 34ème édition du MIM, sous le thème écologique : « Protégeons notre environnement», est devenue une manifestation athlétique majeure, d’envergure mondiale. Ella a été marquée par l’engagement d’environ 13.000 participants venus des cinq continents, dont 50 top runners, en plus d’un nombre important de directeurs de marathons et de décideurs étrangers et plusieurs invités de marque.



Le professeur Mohamed Knidiri, président de l’Association Le Grand Atlas, a fait savoirque : « Tous les succès du MIM dans leur globalité s’insèrent dans une véritable démarche professionnelle et une coordination de véritable pilotage évolutif, de tous les supports de communication qui véhiculent une image de marque, des logos de l’ensemble de nos sponsors et de nos partenaires média qui confortent et soutiennent le MIM depuis plusieurs années.



Cette 34ème édition, à l’instar des précédentes, s’insère dans une véritable démarche socio-professionnelle en faveur du secteur touristique qui va stratégiquement illustrer la réussite d’une véritable évolution socio-économique à travers la construction méthodologique massive et bien diversifiée de tous les programmes du Comité de pilotage de l’ensemble de l’organisation.



Le comité d’organisation a apporté pour cette édition, une capacité unique de créativité, d’idées et de savoir-faire au service de tous nos accompagnateurs, ainsi qu’au public via une stratégie améliorée, ainsi qu’un certain développement d’alliances, renforçant les liens déjà existants par une très forte présence médiatique nationale et internationale à travers le monde.



Zohra J.W