Le MEF réfute le renforcement du contrôle douanier sur les cadeaux et effets personnels

Tolérances accordées aux voyageurs

10/11/2022

Le ministère de l'Economie et des Finances (MEF) a réfuté "catégoriquement", dimanche, les allégations "sans fondement" selon lesquelles l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a renforcé le contrôle sur les cadeaux et effets personnels appartenant aux voyageurs marocains, y compris les Marocains du monde, lors de leur arrivée sur le territoire national.



Dans une mise au point, en réaction aux informations relayées par certains organes de presse, se rapportant aux tolérances accordées aux voyageurs, le ministère affirme que "la réglementation douanière n'a subi aucun changement et que le contrôle douanier ne concerne en rien les cadeaux et effets personnels ramenés par les voyageurs marocains y compris les Marocains du monde".



Le ministère rappelle, à ce sujet, que l’ADII ne ménage aucun effort pour faciliter et fluidifier le passage des Marocains par les différents postes frontières en application des Hautes Instructions Royales et précise que l’intervention de la Douane ne concerne que les marchandises qui revêtent un caractère purement commercial.