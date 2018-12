Le MCO et la RSB, une saison footballistique à la hauteur des attentes

21/12/2018

Le Mouloudia Club d'Oujda (MCO) et la Renaissance Sportive de Berkane (RSB), représentants de la région de l’Oriental ont signé une saison footballistique 2017-2018 des plus spectaculaires et des plus convaincantes.

Si le club oujdi est parvenu à se frayer une place parmi les grands du Botola Maroc Telecom D1, le club orange, lui, a eu l’honneur de remporter la prestigieuse Coupe du Trône, après un honorable et méritant parcours.

Les protégés du technicien oujdi Aziz Kerkach ont su mener le club à bon port, et ce après deux saisons passées en Botola D2, signant un retour triomphal parmi les clubs d’élite, avec l’ambition cette fois-ci de s’installer durablement dans la cour des grands, bien que la mission ne sera pas de tout repos.

En dépit des défaites enregistrées lors des premières journées, "Sinbad Acharq", déterminé à éviter de faire l’ascenseur, a su monter en puissance lors des rencontres suivantes pour s’éloigner, petit à petit, de la zone de relégation à l’issue de la 11e journée.

Le MCO, qui compte à son actif un titre de champion du Maroc en 1975, s’est vu contraint de faire de longs et coûteux déplacements à Rabat, Berkane ou à Fès pour jouer ses matchs à domicile, en attendant l’achèvement des travaux de rénovation du stade d’Honneur d’Oujda, prévu fin février prochain.

A cela s’ajoute l’absence d’un terrain stable d'entraînements, ce qui complique un peu plus la tâche de l’entraîneur qui a considéré lors d’une conférence de presse tenue récemment que " le soutien du public en ces moments est très important ".

De leur côté, les Berkanis se rappelleront très longtemps de cette saison qui restera sans nul doute gravée à jamais dans les annales du club, vainqueur de la Coupe du Trône en battant en finale le Wydad de Fès (WAF) aux tirs au but (3-2).

Les hommes de Mounir Jaouani ont été récompensés pour leur détermination, leurs belles prestations et leur rage de vaincre.

"Nous offrons cette victoire à tous les Berkanis, au Maroc comme à l’étranger", avait lancé Jaouani lors de la célébration de ce trophée, notant que le but dorénavant est de remporter le championnat national.

Les Oranges ont vécu une saison 2018 exceptionnelle auréolée par une qualification pour la première fois de leur histoire aux quarts de finale de la Coupe de la Confédération Africaine de football (CAF) aux dépens du club soudanais d’Al Hilal, avant de buter contre les Congolais de Vita Club.

Pour l’édition 2019 de la CAF, les Berkanis, aux côtés du Hassania d’Agadir et du Raja de Casablanca, tenant du titre, sont animés d’une forte volonté d’aller plus loin dans cette joute africaine et d’offrir aux fans un sacre des plus prestigieux.