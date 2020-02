Le MAT et l’OCS accrochés El Guisser voit rouge

27/02/2020

Le Moghreb de Tétouan a été tenu en échec (0-0), mardi au stade Saniat Rmel, par la lanterne rouge du Botola Pro D1, le Raja de Béni-Mellal, en match comptant pour la 17è journée.

Les deux clubs se sont neutralisés au sortir d'une rencontre insipide qui a manqué d'occasions franches de part et d'autre.

Le Moghreb de Tétouan stagne, au terme de ce nul, à la huitième position du classement avec un total de 22 points, tandis que le club mellali est toujours dernier avec seulement quatre unités, loin derrière le deuxième relégable, l'Ittihad de Tanger (15è, 15 pts).

Plus tôt dans la journée, l'Olympic de Safi et l'AS FAR se sont également quittés sur un nul.

Grâce à un but de l'Ivoirien Joseph Konadu Guede (33è), les Militaires ont pris l'avantage et se dirigeaient vers une victoire sur la pelouse des Safiots qui ont obtenu un penalty à six minutes de la fin de la rencontre, victorieusement transformé par Hamza Khabba.

Les Militaires auraient pu décrocher la troisième marche du podium en cas de victoire, mais se sont contentés d'un point qui les place à la 4è position avec un total de 29 unités, derrière le Wydad (1er, 33 pts), la Renaissance de Berkane (2è, 32 pts) et le Mouloudia d'Oujda (3è, 30 pts).

Les Safiots se hissent, pour leur part, à la dixième position du classement avec 20 unités, aux côtés de la Renaissance de Zemamra.

A l’issue de cette rencontre, le coach de l’OCS Mohamed El Guisser a fait une déclaration tonitruante, s’en prenant à une frange de supporteurs mesfiouis qui ne ratent aucune occasion pour fustiger le staff technique, les joueurs et le comité dirigeant du club. El Guisser a vu rouge et son départ serait fort plausible.