Le MAT annonce l'enregistrement de ses nouvelles recrues

04/09/2023

Le Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT), section de football, a annoncé, samedi, l'enregistrement de ses nouvelles recrues, après l'obtention des licences nécessaires et la levée de l'interdiction de recrutement.



La commission chargée de l'expédition des affaires courantes du club a souligné, dans un communiqué, avoir reçu samedi les licences des nouveaux joueurs recrutés au début de la saison sportive 2023-2024, soulignent qu'ils peuvent désormais participer aux matchs officiels de l'équipe.



Elle a précisé que le club de la Colombe blanche a pu lever l'interdiction de recrutement infligée par la FIFA et la Ligue nationale de football professionnel et enregistrer toutes ses nouvelles recrues.

La commission a, par ailleurs, appelé les supporters à soutenir davantage leur équipe.