Le MAS et le HUSA s’en tirent à bon compte en Coupe du Trône

05/04/2024

Le Maghreb de Fès et le Hassania Agadir se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de football (saison 2022-2023), en s’imposant, respectivement, face au Chabab Fath Casablanca (1-0) et à l’USM Oujda (2-0), jeudi soir lors des 8es de finale.



Sur la pelouse du stade Père Jègo, le Maghreb de Fès s’est imposé grâce à un but signé Hamza El Janati (28e, s.p).

Le Hassania d’Agadir a poinçonné son billet pour les quarts de finale en battant à domicile l’USM Oujda (Botola Pro D2), réduit à dix après l’expulsion de Redouane Manioui (90+3e), par 2 buts à 0, marqués par Soufiane El Mouden (85e) et Kati Katulondi (90+8e).



Résultats et programme



Mercredi 03 avril

(+) MCO-RAC : 2- 2 (4-1 t.a.b)

Amal Tiznit- (+) OD : 0-3



Jeudi 04 avril

CF Casablanca- (+) MAS : 0-1

(+) HUSA-USMO : 2-0



Dimanche 06 avril (22h00)



MAT-JSS

SCCM-Raja

A noter que le match OCK-UTS devait être disputé vendredi.