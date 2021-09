Le MAS de Fès présente ses nouvelles recrues

12/09/2021

Le Maghreb Association Sportive de Fès (MAS) a présenté, vendredi à Fès, les nouveaux joueurs recrutés pendant le mercato d'été pour renforcer son effectif.



Le premier club de la capitale idrisside a, ainsi, officialisé l'arrivée de dix nouvelles recrues aux profils différents, après s'être séparé d'autant de joueurs. Il s’agit du gardien international Zouhair Laaroubi, qui vient renforcer les rangs des Jaune et Noir en provenance de la Renaissance de Berkane, des défenseurs Tarik Astati (Ittihad de Tanger), Yassine Rami (Hassania d’Agadir) et de l’attaquant gabonais Louis Autchanga Ameka, qui évoluait en deuxième division française.



Le club fassi s’est également attaché les services de Salahedine Ben Marzouka, Ahmed Gnzar, Alae Eddine Bouchenna, Camara Aboubaker Demba (Guinée), Seifeddine Bouhra et Sylla Bafna (Côte d'Ivoire). Dans une déclaration à la MAP, le président du club, Ismail Jamai, a indiqué que le MAS a effectué des recrutements de niveau après s’être séparé de dix joueurs à l’amiable, ajoutant que l’objectif est de construire une équipe capable d’évoluer en première division et être à la hauteur des attentes de ses supporters et des Fassis en général.



M. Jamai a formé le vœu que ces recrutements apporteront au club la valeur ajoutée escomptée au cours de cette saison, soulignant que le MAS fait confiance au directeur technique tunisien Abdelhay Ben Soltane ainsi qu'aux joueurs.



De son côté, Ben Soltane a indiqué que le club a entamé ses préparatifs "avec un peu de retard" mais il s’est rattrapé en programmant trois longues séances par jour pour être fin prêt au début de la Botola, faisant remarquer que l’effectif a été renforcé par des profils choisis de manière minutieuse pour répondre aux besoins de l’équipe.



Il a exprimé le souhait que l’équipe puisse signer un bon début de saison et maintenir un bon rythme tout au long des trente matchs de la Botola.



Le MAS, qui a regagné la D1 de la Botola Pro au cours de la saison 2019-2020, a effectué un stage de concentration dans la ville d'Ifrane dans le cadre de ses préparatifs pour la nouvelle saison. Les Jaune et Noir ont joué, par ailleurs, deux matchs amicaux contre le Chabab Atlas Khénifra (1-0) et le Rapide Club d'Oued-Zem (1-1).