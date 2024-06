Le Libéria réaffirme son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Royaume

04/06/2024

La ministre libérienne des Affaires étrangères, Sara Beysolow Nyanti, a réaffirmé, dimanche à Séoul, le soutien de son pays à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain.



"La position du Libéria est la même. Notre soutien à l’intégrité territoriale du Maroc est constant", a souligné Mme Beysolow Nyanti à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la réunion ministérielle organisée dans le cadre des travaux du 1er Sommet Corée-Afrique.



Elle a, par ailleurs, salué les relations liant le Maroc et le Libéria, notant que "les deux pays avancent de manière stratégique vers le renforcement de ces relations et vers l’accélération de l’action commune dans le continent africain en faveur des objectifs de développement durable".



En outre, la ministre a relevé que le Royaume a un "rôle clé" à jouer dans le renforcement des relations Corée-Afrique, eu égard aux bonnes relations qu’il entretient dans le continent.

"Le Maroc peut aider plusieurs pays africains à bénéficier davantage de la coopération Corée-Afrique", en vue d’avancer dans le cadre de l’agenda 2063 de l'Union africaine, a-t-elle relevé.