Le Kremlin ne peut "confirmer ou infirmer" un appel entre Trump et Poutine

09/02/2025

Le Kremlin a indiqué dimanche ne pouvoir confirmer ou infirmer une information de la presse américaine faisant état d'un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine.



Washington et Moscou n'ont officiellement confirmé aucune communication entre les deux dirigeants depuis l'entrée en fonction de M. Trump qui avait promis de mettre rapidement fin aux combats en Ukraine.



Le New York Post a rapporté samedi que M. Trump lui avait indiqué avoir parlé au téléphone avec M. Poutine pour discuter de la fin du conflit en Ukraine et que le président russe lui avait assuré vouloir "voir les gens cesser de mourir".

Selon le journal, M. Trump aurait aussi confié qu'il "ferait mieux de ne pas dire" combien de fois les deux dirigeants se sont parlé.



Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit à l'agence de presse officielle TASS qu'il ne pouvait ni confirmer ni infirmer l'existence d'une conversation, mais il a laissé entendre qu'il n'était pas au courant d'un appel.



"Que puis-je dire à propos de cette information? Au fur et à mesure que l'administration à Washington développe son travail, de nombreuses communications différentes se produisent. Et ces communications passent par différents canaux", a-t-il expliqué.



"Et bien sûr, en raison de ces nombreuses communications, moi personnellement, je peux ne pas savoir quelque chose, ne pas être au courant de quelque chose. Par conséquent, dans ce cas, je ne peux ni confirmer ni infirmer cette information", a ajouté le porte-parole.



M. Peskov a précédemment démenti à plusieurs reprises les informations concernant des conversations téléphoniques entre les deux dirigeants avant le retour du républicain à la Maison Blanche.



Le Kremlin a affirmé attendre des "signaux" sur une éventuelle rencontre.