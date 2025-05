Le KACM retrouve la Botola Pro D1

Les supporters fêtent un retour tant attendu

17/05/2025

Après des années d’absence et d'épreuves en Botola Pro D2 et en Division amateur, le Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM) a officiellement reconquis sa place parmi les grands du championnat d’élite.



Ce retour tant attendu a provoqué une explosion de joie dans les quartiers de la cité ocre, où des milliers de supporters en délire ont célébré la montée du KACM en Botola Pro D1, la place naturelle de ce prestigieux club.



Klaxons de voitures et de motos, chants et drapeaux rouge et blanc ont transformé Marrakech en une immense fête populaire, ravivant la mémoire des heures de gloire du club historique de la cité ocre.



Dès le coup de sifflet final du match ayant opposé le KACM au Mouloudia d'Oujda, scellant mathématiquement la montée à une journée de la fin de la Botola Pro D2, une marée de motos s’est rassemblée et a envahi les abords du mythique stade El Harti, berceau historique de l'équipe.



Les célébrations se sont poursuivies à l’entrée de l'aéroport Marrakech-Menara, où les supporters ont réservé un accueil triomphal aux joueurs et au staff technique du Kawkab.

Jeunes et moins jeunes, tous unis dans la même ferveur, ont brandi fièrement les couleurs du KACM en entonnant des hymnes à la gloire de leur équipe.



Représentants des autorités locales, dont le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, élus locaux et régionaux, anciens joueurs et figures emblématiques du club ont été eux aussi présents à l’aéroport Marrakech-Menara pour accueillir l’équipe et saluer ce retour parmi l'élite après 6 années d’absence.

Les supporters se sont aussi massés tout au long du trajet du bus transportant les joueurs et le staff technique, afin d’accueillir dignement leur équipe.



A l'occasion du retour du KACM en D1 de la Botola Pro, toute la ville de Marrakech a tenu à féliciter les composantes du club (direction administrative, staff technique, joueurs, partenaires institutionnels et supporters), de ce retour au championnat d’élite largement mérité au vu du parcours sans faute du club durant cette saison sportive pendant laquelle le KACM a dominé la Botola Pro D2.



Un parcours remarquable pour un club qui évoluait encore en division amateur lors de la saison 2022-2023.



Le KACM a été promu officiellement en Botola Pro D1, après son match nul (1-1) mercredi à Oujda face au Mouloudia local pour le compte de la 29ème et avant dernière journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football.

Au terme de ce nul, le KACM porte son actif à 52 points en tête du classement.



Vainqueur de la Botola Pro D1 à deux reprises, en 1958 et 1992, de six titres de la Coupe du Trône (1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1986-1987, 1990-1991 et 1992-1993) et d'une Coupe de la Confédération de la CAF en 1996-1997, le KACM est le 5e club le plus titré du Royaume.

Coupe du Trône



L’AS FAR recevra la Renaissance de Zemamra, mercredi prochain à Kénitra, pour le compte du match de mise à jour des huitièmes de finale de la Coupe du Trône 2023-2024, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Cette rencontre, reportée en raison des engagements continentaux du club militaire, débutera à 20h00, précise la FRMF sur son site web.

La date du dernier match reporté au titre de ce tour, devant opposer le Kawkab de Marrakech à la Renaissance de Berkane, n’a pas encore été fixée.

Le club Orange est engagé en Coupe de la CAF, dont il jouera la finale aller contre les Tanzaniens de Simba SC, samedi (20h00) au stade municipal de Berkane.